Експерти розповіли, чому насправді чорна ікра стала такою дорогою

Бутерброди із чорною ікрою на Новий рік або млинці з ними на Масляну – справжній хіт. Шикарний делікатес буквально по личинці викладають у тарталетки або на скибочку батона. І справа не тільки в тому, що насичений смак ікри дозволяє насолоджуватися мінімальною кількістю. Чорна ікра стала в сучасному світі дуже дорогою, доступною не кожному.





Чому ж так виросли ціни на чорну ікру? Адже за фільмами та мемуарами можна судити, що колись ікра була дуже доступною.

Щастя є!

Чорна ікра – не лише аристократичний делікатес, який престижно подавати на будь-який стіл.

Співвідношення білків, вітамінів, амінокислот робить цей продукт по-справжньому безцінним. Справжня чорна ікра корисна для здоров’я, особливо її споживання актуальне в зимовий час, коли організм потребує підживлення мікроелементами.

Але крім цього, чорна ікра має оригінальний смак, що робить продукт справжнім делікатесом.

Але чому вона така дорога? Адже ще 100 років тому цей продукт був дуже доступним?

Влітає в копієчку!

Справа в тому, що 20 років тому було заборонено видобуток ікри осетрових риб, що живуть у дикій природі.

На початку ХХ століття щорічно видобували близько 400 тисяч тон чорної ікри тільки на Каспії та у Поволжі. Потім через зміну екологічного середовища поголів’я осетрових почало різко скорочуватися. До кінця століття вже можна було отримати лише 600 тон. Природно, що менше ставало риби, то вище зростали ціни на ікру.

У СРСР чорна ікра вже була дорожчою – від 16 рублів за кг. Але баночку ікри до свят міг купити багато хто. На великих підприємствах її включали в набори продуктів, а, наприклад, льотчикам видавали обов’язково як джерело мікроелементів.

Центр консервування ікри на заводі в СРСР

Істотний стрибок вартості стався після повної заборони на початку 2000-х на видобуток та продаж ікри диких осетрів. Тепер вона постачається лише з культурних рибних господарств. Їх небагато, тому вони контролюють усі ціни на ринку.

Браконьєри, які порушують заборону, також накручують ціни за ризик. Та й якість браконьєрської ікри сумнівна.

Чи це означає, що чорна ікра скоро зовсім зникне зі столів українців?

Виявилось, що все не так безнадійно.

Зроби сам!

Існують методи розведення осетрів практично в підсобних рибних господарствах. Технології, які розробили умільці, дозволяють завести рибну ділянку як для особистого використання, так і в якості бізнесу.

Наприклад, автор каналу «Рибалка без води» охоче ділитися своїми секретами розведення осетрів та побудови бізнесу на ікрі. На підставі свого багаторічного досвіду він продумав усі деталі від вибору риб до переробки. Автор каналу так докладно розповідає про всі нюанси рибного бізнесу, що всі бажаючі можуть його освоїти з нуля.

Стабільно високі ціни на чорну ікру окуплять вкладення. Отже ринок, на якому великі господарства намагаються тримати монополію, сам підштовхує малий бізнес до розведення осетрових.