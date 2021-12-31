Індексація 10 разів поспіль: скільки в кінці 2021 року отримують українські пенсіонери

Протягом 2021 року українцям пенсійного віку 10 разів збільшували розмір виплат. Про це днями на засіданні уряду оголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За словами голови Кабміну, пенсія зросла у чорнобильців, військових, а також громадян, що повністю виконали норму за стажем. Та чи змінили багаточисельні підвищення реальний дохід українських пенсіонерів та їх рівень життя?





Згідно з даними Пенсійного фонду України, виплати цьогоріч збільшили таким категоріям пенсіонерів:

двічі отримали підвищення громадяни пенсійного віку, що мають повний трудовий стаж;

індексували виплати працюючим та непрацюючим пенсіонерам;

збільшили розмір доплати колишнім військовим та постраждалим від аварії на ЧАЕС;

продовжили виплачувати надбавки пенсіонерам, що досягли певного віку.

Таким чином з грудня поточного року середня пенсія збільшилася майже до 4 тис. грн. Враховуючи, що мінімальна заробітна плата по країні зараз складає 6,5 тис. грн, неможливо уявити, як пенсіонер зможе прожити на таку суму. Адже попри витрати на їжу, одяг та комунальні послуги, багатьом людям похилого віку доводиться постійно купувати цілу низку медичних препаратів, які також коштують недешево.

Тож не зважаючи на голосні заяви очільника уряду про численні підвищення, фактично рівень життя українських пенсіонерів не змінився. Тим часом розрив між мінімальною та максимальною пенсією збільшується із кожним роком. Наразі різниця між ними практично десятикратна: мінімалка становить 1934 грн, а максимальна пенсія – 19340 грн.

Нагадаємо, що у 2022 році середню пенсію в Україні збираються дотягнути до рівня 4,5 тис. грн. Таких результатів урядовці планують досягти до 1 грудня 2022 року. В результаті середня пенсія перевищить прожитковий мінімум для непрацездатних громадян на 15%. Однак у зв’язку з очікуваною інфляцією, реальної різниці у розмірі свого щомісячного доходу пенсіонери можуть так і не відчути.