В Украине рекордно подешевел популярный фрукт, который к тому же очень полезный и вкусный

В Украине редко что-нибудь стоит слишком дешево. А особенно если речь идет о свежих фруктах. Но в этом году что-то пошло не так. Яблоки упали в цене минимум на 50%. Самые разные сорта яблок остановились на цене от 5 до 15 гривен за килограмм, тогда как в прошлом году средняя цена за этот фрукт стартовала от 15-16 гривен.





Эксперты отмечают, что такие цены образовались из-за большого предложения на рынке. Мол урожай был слишком хорошим, так что хватает и для экспорта и для внутреннего рынка. В супермаркетах, на рынке или у частных продавцов — в этом году предложений очень много, поэтому можно объедаться вволю.

Чем полезны яблоки?

А чтобы вы поскорее шли в магазин за этими фруктами расскажем, чем они полезны. В яблоках очень много витаминов: A, С, В1, В2, РР и Е, и микроэлементов: фосфор, железо, селен, калий и другие. Все они необходимы для поддержания жизненно важных функций организма. Если ежедневно есть 2 яблока, существенно улучшится самочувствие, состояние кожи, волос и ногтей. Яблоки обладают антиоксидантным действием, то есть выводят из организма токсины, а также свободные радикалы, которые провоцируют образование раковых клеток. Также яблоки помогают легче пережить стресс, хорошо влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы.

Лучше всего есть яблоки в свежем виде, ведь так у них больше всего витаминов, или запеченными. Можно делать вкусные фруктовые салаты, например, натертое яблоко, морковь, измельченные орешки. Кое-кто добавляет этот фрукт и к соленым блюдам: салатам, и даже сельди под шубой.

В период новогодних праздников у многих появляется немного больше свободного времени, чем обычно, поэтому можно попытаться поэкспериментировать. Тем более, что ингредиент более чем доступен.