Фахівці з безпеки розповіли, чи потрібно заклеювати камеру на ноутбуці в 2022 році

Задумуєтесь про те, щоб заклеїти всі камери на девайсах? Розповімо в цій статті, чи потрібно цим взагалі займатися.





Великий брат та його всевидюче око – справжній кошмар для багатьох із нас. Як показує практика, деякі користувачі надто ретельно ставляться до питань своєї безпеки в мережі. Це стосується і прихованого стеження за користувачами через будь-які камери встановлені в девайсах. Чи дійсно потрібно замислюватися про вразливість фото- та відеокамер? Чи все це дешеві байки? Спробуємо розібратися.

Чи варто боятися шпигунства звичайному користувачеві?

Якщо розглянути питання з погляду логіки, то давайте будемо чесні самі із собою. Та кому ми з вами потрібні у цьому величезному цифровому світі? Таких самих користувачів, як ми, в мережі налічується дуже багато, щоб виділяти когось конкретного. З іншого боку, яким тоді чином ми з вами можемо спостерігати злиті оголені фотографії якоїсь популярної селебріті?

Медійні особи потрапляють під приціл зловмисників досить часто, але знову ж таки, у нас чомусь досі немає фотографій з особистої колекції абсолютно кожної знаменитої людини. Справа в тому, що хакерам набагато простіше і вигідніше отримати конфіденційну інформацію про ті ж банківські рахунки. Навіщо вступати в контакт із жертвою і вимагати в неї гроші, щоб витік не потрапив на простори інтернету? Найпростіше підсунути фішингову форму для покупки або відстежити натискання клавіш, а потім отримати доступ до електронних грошей.

Інша справа, звичайно, коли питання носить суто естетичний характер і гроші не стоять в основі. У такому разі побоюватися справді варто, але знову ж таки не рядовому користувачу. Доки про ваше існування знає лише кілька сотень людей — переживати нема про що. Так, браузери і деякі програми намагаються дізнатися про нас все більше, але відеозйомка не принесе їм ніякої користі.

А як щодо знаменитостей?

Найяскравіший приклад – Марк Цукерберг та його Twitter. Якщо придивитися, то можна побачити, що на фотографії заклеєна не лише камера, а й мікрофон. Воно не дивно для людини, яка регулярно дрейфує в десятці найбагатших людей світу за версією Forbes — ми теж так старанно ставилися б до своєї безпеки. До того ж питання про приховане стеження та прослуховування вирішується за допомогою маленького шматка скотчу. Принаймні щодо наявних девайсів.

Інший популярний приклад – директор FBI Джеймс Комі, який зізнався, що заклеює камеру на ноутбуці. За його словами, закривати камеру на девайсі – це теж саме, що закривати вхідні двері на замок. Ніхто ж не залишає її відкритими, вірно?

На закритих форумах можна навіть зустріти трояни на кшталт BlackShades, які продаються у відкритому доступі та їх вартість перебуває на цілком демократичному рівні. Від 40 $ і вище.

Так що ж робити?

В підсумку ми дізнаємося, що людям, які крутяться в медійному просторі, можна і навіть потрібно наслідувати приклади вищезгаданих знаменитостей. До того ж зробити це дуже просто. Можна навіть підійти до питання з естетичного боку і замовити за копійки лаконічну кришку для камери, яка впишеться в дизайн і може відкриватися.

Пересічному користувачеві в 99.9% випадків нічого не загрожує. Але чим чорт не жартує, правда? До того ж з кожним роком можна спостерігати, як у мережі з’являються статті про те, що навіть великі компанії без відома користувачів збирають про них будь-які дані. Взяти, наприклад, недавній гучний конфлікт про Epic Games Store, який потай моніторив ваших друзів в інших ігрових лаунчерах. Безумовно, це далеко від стеження за допомогою камери, але якщо навіть корпорації-гіганти пхають свій ніс куди не слід, то що зупинить приватних осіб?