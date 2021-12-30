Известный миллиардер категорически не рекомендует покупать валюту и рассказывает во что действительно следует инвестировать

Каждый сознательный гражданин старается иметь какие-нибудь накопления, так сказать на “черный день”. Да и вообще, среднестатистический взрослый человек склонен думать о будущем, планировать собственную жизнь. Собирать деньги на какие-то дорогие покупки или пробовать инвестировать.





Сейчас инвестировать хочет очень много людей. На эту тему даже много образовательных материалов, курсов, блогов и т.д. Кто действительно вникнет в эти схемы, тот может обеспечить себе безбедную старость. Но как говорится, учиться нужно у лучших, поэтому мы решили рассказать, что на тему инвестиций думает человек, самостоятельно заработавший миллиарды долларов.

Речь о миллиардере Рикардо Салинасе Плиего, очень известном и влиятельном человеке Мексики. Так вот, 66-летний Рикардо сделал довольно громкое заявление — все бумажные деньги это фейк, пустышка и их нужно максимально обходить стороной.

Инвестировать нужно в криптовалюту

Рикардо призывает всех, кто имеет определенные сбережения и хочет вложить их в иностранную валюту, хорошо подумать. Национальные банки печатают в последнее время слишком много бумажных денег. Все они это не что иное, как мусор, который может обесцениться в любой момент. И вложив одну сумму, в результате вы получаете совсем другую.

Инвестировать нужно в криптовалюту. Миллиардер соглашается, что кому-то это кажется слишком сложным или слишком непонятным и даже опасным. Но как раз за криптой будущее. Мир уже не будет таким, как раньше, и чем быстрее молодежь, а тем более инвесторы это поймут, тем лучше для них.

К слову, биткоин действительно регулярно дорожает. Последнее подорожание было сразу на 3%, и теперь за 1 BTC можно получить 48,1 тысячи долларов.