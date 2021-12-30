Яким 5 знакам зодіаку пощастить з грошима у 2022 році?

Більшість мріє про фінансовий успіх, але не всім щастить із грошима. Адже, крім зусиль, потрібна удача.





Астрологи вже склали прогноз і точно знають, яким знакам зодіаку пощастить у фінансовому плані 2022 року. То хто ж притягуватиме гроші весь рік?

Лев

Люди, народжені під знаком Лева, дуже впевнені у собі. Їм варто чекати на неймовірні досягнення в кар’єрі. Вже у квітні у них зросте дохід, і йдеться не лише про зарплату. Можливо, Левам варто розпочати свою справу. Вже під кінець року на цей знак чекають сварки в сім’ї, але радість багатства вони не затьмарять.

Діва

Вже з березня на цей знак зодіаку чекають хороші новини. Кар’єрне зростання та підвищення зарплати – це не все. Дівам варто купити лотерейний квиток або ризикнути і змінити роботу на більш оплачувану. А ось під кінець осені 2022 року можна ризикнути і відкрити свою справу.

Скорпіон

На людей, народжених під цим знаком, чекає фінансовий успіх. До квітня у сім’ї можуть бути сварки на ґрунті грошей, але вже з травня ситуація налагодиться. Підвищення прибутків змінить життя Скорпіонів назавжди.

Стрілець

Заслуги Стрільців нарешті визнають. А це збільшить доходи, але доведеться важко працювати. Не варто виключати часті відрядження. Через це у сім’ї можуть виникнути сварки, але все вирішиться.

Водолій

Новий рік принесе Водоліям гроші. Вже у квітні можуть виникнути проблеми зі здоров’ям, але гроші допоможуть все вирішити. Влітку на цей знак очікують вигідний контракт, а отже, суттєве підвищення доходів.