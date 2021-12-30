5 знакам зодиака повезет с деньгами в 2022 году – а вы есть в этом списке

Большинство мечтает о финансовом успехе, но не всем везет с деньгами. Ведь кроме усилий, нужна удача.





Астрологи уже составили прогноз и точно знают, каким знакам зодиака повезет в финансовом плане в 2022 году. Так кто же будет притягивать деньги весь год?

Лев

Люди, рожденные под знаком Льва, очень уверенные в себе. Им стоит ждать невероятных достижений в карьере. Уже в апреле у них вырастет доход, и речь идет не только о зарплате. Возможно, Львам стоит начать свое дело. Уже под конец года этот знак ожидают ссоры в семье, но радость богатства они не затмят.

Дева

Уже с марта этот знак зодиака ожидают хорошие новости. Карьерный рост и повышение зарплаты – это не все. Девам стоит купить лотерейный билет или рискнуть и сменить работу на более высокооплачиваемую. А вот под конец осени 2022 можно рискнуть и открыть свое дело.

Скорпион

Людей, рожденных под этим знаком, ожидает финансовый успех. До апреля в семье могут быть ссоры на почве денег, но уже с мая ситуация наладится. Повышение доходов изменит жизнь Скорпионов навсегда.

Стрелец

Заслуги Стрельцов наконец-то признают. А это поможет увеличить доходы, но придется тяжело работать. Не стоит исключать частые командировки. Из-за этого в семье могут возникнуть ссоры, но все решится.

Водолей

Новый год принесет Водолеям деньги. Уже в апреле могут возникнуть проблемы со здоровьем, но деньги помогут все решить. Летом этот знак ожидают выгодный контракт, а значит, существенное повышение доходов.