В начале 2022 года существенно изменятся тарифы на коммуналку: сколько придется платить?

Каждый раз после Нового года внезапно и очень ощутимо меняются цены абсолютно на все. Иногда создается впечатление, что все специально ждут начала нового года, ведь вроде бы имеют право сразу же поднять тарифы, мол, новый год — новые правила. Возможно, это еще связано с ростом доллара, который всегда в период зимних праздников резко дорожает.





К сожалению, в этом году ничего не изменилось и украинцев уже предупредили, с 1 января придется оплачивать некоторые коммунальные платежи по новым тарифам.

В первую очередь вырастет стоимость воды

Стало известно, что более 40 водоканалов по всей Украине пересмотрят свои тарифы и, конечно же, в сторону роста. Следовательно, в среднем украинцам придется платить на 20% больше, но есть области, где суммы в квитанциях и вовсе будут зашкаливать. Чтобы цифры были более наглядными, напомним, что сейчас в Украине средняя стоимость одного кубометра воды составляет 12-14 грн.

С Нового года те, кто пользуются услугами Запорожского КП “Облводоканал”, будут платить по 54,64 гривны за 1 кубометр. “Уманьводоканал” будет взимать с потребителей по 47,92 гривны. “Бердянскводоканал” выставит тарифы в размере 47,60 грн.

Согласитесь, суммы действительно рекордные. Что касается всех остальных регионов, то цена за один кубометр поднимется примерно на 3-4 гривны. К примеру, киевляне будут платить в среднем по 16 грн за 1 кубометр.

Дополнительно придется платить абонентскую плату

Ну и еще один “новогодний сюрприз” для жителей столицы. Со следующего года они будут платить абонентскую плату поставщику воды и газа. Эта плата уже автоматически должна покрывать различные расходы, которые поставщики тратят на обслуживание своей инфраструктуры. В среднем придется дополнительно заплатить по 100-150 гривен в месяц.