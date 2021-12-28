З початком року суттєво зміняться тарифи на комуналку: скільки прийдеться платити?

Щоразу після Нового року раптово і дуже відчутно змінюються ціни абсолютно на все. Інколи складається враження, що всі спеціально чекають цієї дати, адже, начебто, мають право одразу ж підняти тарифи, мовляв новий рік — нові правила. Можливо це ще пов’язано з ростом долара, який завжди у період зимових свят різко дорожчає.





На жаль цього року нічого не змінилося і українців вже попередили, що з 1-го січня прийдеться оплачувати деякі комунальні платежі за новими тарифами.

Насамперед зросте вартість води

Стало відомо, що понад 40 водоканалів по всій Україні переглянуть свої тарифи, і звісно ж у сторону зростання. Відтак, в середньому українцям доведеться платити на 20% більше, але є області, де суми в квитанціях і зовсім зашкалюватимуть. Для того, щоб цифри були більш наглядними нагадаємо, що зараз в Україні середня вартість одного кубометра води становить 12-14 грн.

З Нового року ті, хто користується послугами Запоріжського КП “Облводоканал” платитимуть по 54,64 гривні за 1 кубометр. “Уманьводоканал” стягуватиме з споживачів по 47,92 гривні. “Бердянськводоканал” виставить тарифи у розмірі 47,60 грн.

Погодьтеся, суми дійсно рекордні. Що ж до всіх інших регіонів, то ціна за один кубометр підніметься приблизно на 3-4 гривні. Наприклад, кияни платитимуть в середньому по 16 грн. за 1 кубометр.

Додатково прийдеться платити абонентську плату

Ну і ще один “новорічний сюрприз” для мешканців столиці. З наступного року вони платитимуть абонентську плату постачальника води та газу. Ця плата вже автоматично мала б покривати різноманітні витрати, які постачальники витрачають на обслуговування своєї інфраструктури. В середньому, доведеться додатково заплатити по 100-150 гривень у місяць.