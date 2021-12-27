У 2022 році пенсію піднімуть на рекордних 83%: хто в першу чергу отримає надбавку?

Міністерство соціальної політики на чолі з Мариною Лазебною опублікували інформацію про те, що у наступному році пенсії будуть суттєво трансформуватися. Має гарно покращитися рівень життя у багатьох людей похилого віку.





Надбавки розподілятимуться на пільгові, тобто окремо для пільгових категорій. На вікові, тобто однакову доплату отримає певна вікова категорія. Перерахунок торкнеться навіть тих, хто отримує найменшу пенсію, через те, що в свій час не вистачило трудового стажу. Якщо у відсотках, то найбільша доплата виглядатиме, як 83% від теперішньої суми. Якщо ж розглядати надбавку у цифрах, то найбільшою сумою доплати буде 1600 грн. То кому, скільки, а головне коли? Розповідаємо.

Є три категорії пенсіонерів, які отримають найбільшу доплату

На разі, судячи з того, які цифри озвучило Міністерство соціальної політики, то найбільше відчує перерахунок три категорії громадян.