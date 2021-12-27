У 2022 році пенсію піднімуть на рекордних 83%: хто в першу чергу отримає надбавку?
Міністерство соціальної політики на чолі з Мариною Лазебною опублікували інформацію про те, що у наступному році пенсії будуть суттєво трансформуватися. Має гарно покращитися рівень життя у багатьох людей похилого віку.
Надбавки розподілятимуться на пільгові, тобто окремо для пільгових категорій. На вікові, тобто однакову доплату отримає певна вікова категорія. Перерахунок торкнеться навіть тих, хто отримує найменшу пенсію, через те, що в свій час не вистачило трудового стажу. Якщо у відсотках, то найбільша доплата виглядатиме, як 83% від теперішньої суми. Якщо ж розглядати надбавку у цифрах, то найбільшою сумою доплати буде 1600 грн. То кому, скільки, а головне коли? Розповідаємо.
Є три категорії пенсіонерів, які отримають найбільшу доплату
На разі, судячи з того, які цифри озвучило Міністерство соціальної політики, то найбільше відчує перерахунок три категорії громадян.
- Пенсіонери віком 70-75 років. Річ у тім, що у 2022 ці люди потрапляють під “вікову надбавку”. Їм у жовтні дорахують по 300 грн., які виплачуватимуться на постійній основі. Зараз більшість людей цього віку отримують пенсію у 2600 грн. Але й це ще не все. Ті, кому все рівно не виходитиме 3000, дорахують не по 300, а 400 і більше. Тобто, якщо вам 70-75 років, ви маєте повний робочий стаж, то у 2022 році ваша пенсія буде точно не менше 3000 грн. А так, як у 2020 році дана категорія отримувала у своїй більшості 1700 грн., то виходить, що їхня пенсія зросте на 83%.
- Власники максимальної пенсії. Дана категорія налічує 3% від загальної кількості пенсіонерів в країні. Вони на сьогодні отримують 17 800 грн. пенсії, тобто (10 мінімальних). У 2022 році, їхня пенсія перетне позначку 20000, адже двічі підвищуватимуть прожитковий мінімум, тож пенсія зросте двічі сукупно більш, як на 2000 грн.
- Особи, які отримали інвалідність внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС. Цим людям доплатять від 1000 до 4000 грн., в залежності від групи інвалідності.
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