Пластмассовую игрушечную машинку украинского производства продают более чем за 1000 евро

В Украине есть немало людей, которые собирают старинные вещи: монеты, марки, игрушки, разнообразные сувениры и т.д. Есть две категории людей — те, которые выбрасывают все старое на мусор и внимательно пересматривают каждую вещь и думают, может ли она в будущем иметь ценность или нет. Именно вторым очень часто везет, ведь их догадки в большинстве случаев подтверждаются.





К примеру, на днях на одном из онлайн маркетплейсов появилось интересное объявление. Мужчина продает игрушечную машинку, изготовленную в 1980-х годах. Тогда она была куплена за несколько рублей, а теперь владелец хочет выручить за нее 35000 грн. И мы уверены, что покупатель быстро найдется.

Речь об обычном пластмассовом экскаваторе

Сейчас таких экскаваторов полно и в любом магазине, сравнивая его с современными игрушками, данную игрушку можно назвать примитивной и одной из самых дешевых. Но есть в нем определенная особенность. Во-первых, таких сейчас мало. Ведь, как мы упоминали в начале статьи, только единицы не имеют привычки выбрасывать все старые вещи на свалку.

Поэтому таких экскаваторов, а еще и в хорошем состоянии осталось наверняка очень мало. Во-вторых, сама по себе игрушка была в то время выпущена в ограниченном количестве. А еще для тех времен это была очень прогрессивная модель, ведь экскаватор мог вращаться на 360 градусов, благодаря специально продуманной конструкции.

Его производителем выступил Киевский экскаваторный завод “Красный экскаватор”, который впоследствии был переименован в ЗАО “АТЭК”. Заметим, что данная игрушка – это точная копия настоящего экскаватора выполнена в масштабе 1:43.

Недавно украинцы выгодно продали еще ряд игрушек

Не так давно, в Украине выгодно была продана кукла “Света”, которую когда-то производили в Москве. А побила все рекорды советская педальная машинка львовского производства, за которую владелец захотел 200 000 грн.