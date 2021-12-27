Пластмасову іграшкову машинку українського виробництва продають за більш як 1000 євро

В Україні є чимало людей, які збирають старовинні речі: монети, марки, іграшки, різноманітні сувеніри тощо. Є дві категорії людей — ті, які викидають все старе на сміття і ті, які уважно передивляються кожну річ і думають, чи може вона у майбутньому мати цінність, чи ні.





Саме другим дуже часто щастить, адже їхні здогади у більшості випадків підтверджуються. Наприклад, на днях на одному з онлайн маркетплейсів з’явилося цікаве оголошення. Чоловік продає іграшкову машинку виготовлену у 1980-х роках. Тоді вона була куплена за кілька рублів, а зараз власник хоче виручити за неї 35 000 грн. І ми впевнені, що покупець швидко знайдеться.

Мова про звичайний пластмасовий екскаватор

Зараз таких екскаваторів повно і в будь-якому магазині, Порівнюючи його з сучасними забавками, дану іграшку можна назвати примітивною і однією з найдешевших. Але є в ній певна особливість.

По-перше, таких зараз мало. Адже, як ми згадували на початку статті, лише одиниці не мають звички викидати всі старі речі на смітник. Тому, таких екскаваторів, а ще й у гарному стані залишилося напевно дуже мало.

По-друге, сама по собі іграшка була на той час випущена в обмеженій кількості. А ще для тих часів, це була дуже прогресивна модель, адже екскаватор міг обертатися на 360 градусів, завдяки спеціально продуманій конструкції. Його виробником виступив Київський екскаваторний завод “Червоний екскаватор”, який згодом був перейменований в ЗАО “АТЕК”. Зауважимо, що дана іграшка це точна копія справжнього екскаватора виконана в масштабі 1:43.

Нещодавно українці вигідно продали ще ряд іграшок

Не так давно, в Україні вигідно була продана лялька “Света”, яку колись виготовляли в Москві. А побила всі рекорди радянська педальна машинка львівського виробництва, за яку власник захотів 200 000 грн.