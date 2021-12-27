Психологи назвали пять пунктов, которые помогут влюбленным понять, есть ли у них общее будущее

Начиная новые отношения, оба обычно не смотрят на своего партнера полностью “трезвым” взглядом. Флюиды, страсть, влюбленность – все это одевает на нас большие розовые очки, и любые недостатки любимого человека кажутся нам глупостью не заслуживающей внимания. Но потом, когда страсть утихает, и в отношениях появляется больше обыденности, начинают вылезать подводные камни.





Казалось бы, уже пора семью создавать, а оказывается около вас не совсем подходящий партнер. Хотя сначала все думали, что все идеально. Чтобы подобного не случилось и вы не теряли драгоценное время на не тех людей, уже на первых свиданиях проговаривайте определенные пункты, и анализируйте вашу совместимость.

Пять главных критериев совместимости

Ценности и планы на будущее

Если вы хотите семью, детей, а ваш партнер чайлд-фри это может в будущем превратиться в проблему. Если вы ориентированы на то, чтобы построить карьеру, или грезите переездом заграницу или в большой город, а партнер не видит себя нигде кроме дома и только в качестве наемного работника — это тоже проблемка для ваших отношений. Ценности и планы должны совпадать.

Либидо

Иногда темпераменты партнеров совсем не сходятся, и это становится большой проблемой. Кому-то нужно заниматься сексом ежедневно, тогда как для второго партнера это настоящее испытание, ведь его/ее организм требует полового акта максимум раз в неделю. Правда, эту несовместимость пара поймет не на первых свиданиях.

Финансовые приоритеты

Тот, кто совсем не думает о завтрашнем дне и тот, кто почти все заработанное откладывает, вряд ли смогут построить семью. Конечно, этот момент можно проговорить и решить, нужно лишь грамотно построить диалог и услышать друг друга.

Разный ритм жизни

Как показывает практика, очень много пар расходятся из-за того, что один из партнеров легок на подъем, обожает шумные компании, путешествия, и активную жизнь. А другой – максимальный домосед.

Юмор

Если партнер каждый раз обижается на ваши шутки, далеко вашим отношениям не зайти. Вероятно, это не ваш человек, либо вам придется постоянно “фильтровать” свои слова и тем самым перестать быть собой. Или ваш партнер/партнерша будут пребывать в вечной обиде на вас и тотальном недовольстве вашими “неуместными шуточками”.