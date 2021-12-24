Очень интересный брак: монету номиналом 10 копеек продают за 1000 долларов

В Украине регулярно продают всевозможные монеты и банкноты. Новые лоты постоянно появляются на узкопрофильных платформах, а также обычных ОЛХ-ах и ПРОМах.





Продавцы предлагают монеты, как действительно старинные и интересные, так и обычные, те, что еще в обращении и те к которым мы все привыкли. То есть, чтобы выгодно продать монету, не обязательно чтобы она была со времен Римской империи или золотым рублем.

За 1000 долларов можно продать и обычных 10 копеек, 1992 года выпуска, которые сейчас есть у каждого дома. Правда, не все копейки имеют определенную изюминку, а эта как раз имеет. Речь об интересном браке, который сразу же привлекает внимание и напоминает корону.

Именно этот брак и делает монету ценной

Наверное, это обычный производственный брак, и так получилось совершенно случайно, однако владелец этой монеты заметил ее уникальность и решил ею воспользоваться. Сейчас он за нее просит 30 000 грн, что немного больше, чем 1000 долларов. Уже 8 покупателей подписались на обновление этой публикации, поэтому вполне вероятно, что кто-то из них купит монету.

Как видно из фотографии, нехватка на правом листочке, и он выглядит то ли кривой линией, то ли короной. Здесь уже все зависит от того, как работает ваша фантазия.

Недавно НБУ выпустил памятные банкноты

К теме, недавно Национальный Банк Украины выпустил несколько тысяч экземпляров памятных купюр номиналом в 50 и 1000 грн. На них вместо водяного знака пишет “30 лет Независимости Украины”. Именно в честь тридцатилетия Независимости Украины были выпущены эти купюры. Сейчас их еще можно купить, а потом только надеяться, что вам их выдаст терминал или дадут на сдачу в магазине.

Эксперты призывают людей хранить эти деньги, ведь через некоторое время они точно станут объектом интереса для коллекционеров.