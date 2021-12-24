Названо 6 головних міфів про Facebook, в які українці досі вірять

Як і з будь-яким іншим значущим явищем, із платформою Facebook пов’язано чимало міфів. Чутки та плітки курсують самою соціальною мережею, розповзаються по всіх куточках інтернету, прориваються у засоби масової інформації. Розберемо кілька популярних міфів про найбільшу соцмережу світу.





Міф №1: перевірити безпеку облікового запису Facebook можна за допомогою слова BFF

Міф розвінчаний самим часом, але він демонструє, як чийсь жарт може поширитися по мережі зі швидкістю лісової пожежі. У 2018 році на тлі скандалу з продажем конфіденційних даних користувачів компанією Cambrige Analytica по інтернету поповзли чутки «перевірити безпеку облікового запису Facebook можна за допомогою слова BFF».

Тисячі користувачів ділилися з френдами “таємним знанням”. Нібито якщо написати в пості або коментарі BFF, можна перевірити, наскільки захищений профіль. Якщо слово забарвиться у зелений колір, все ОК. Якщо ні – настав час міняти пароль.

Насправді BFF – абревіатура від “найкращі друзі назавжди” (best friends forever). У цьому скороченні спрацьовувала функція TextDelight. Та сама, яка запускає феєрверки на слові «вітаю». Якщо текст не змінював колір, це означало лише одне – у користувача вимкнено функцію TextDelight. Поширення міфу призвело лише до того, що Facebook вимкнув текстову анімацію на скорочення BFF. Після цього міф “самоліквідувався”.

Міф №2: Facebook стане платним

Користувач не звик викладати гроші за соціальні медіа. Якщо зробити всі акаунти платними, то:

Плата буде мізерною.

Користувацька аудиторія скоротиться в десятки, якщо не сотні разів.

Платформа перестане представляти інтерес для бізнесу і Facebook втратить основне джерело доходів – заробіток на рекламі.

Зникне й інше джерело – відсоток від платних підписок додатків, що розповсюджуються у соціальній мережі.

Міф №3: Facebook «вбиває» навички соціального спілкування

Весь Інтернет може вбивати навички соціального спілкування, якщо зациклюватися на віртуальному світі. Але Facebook (як інші соціальні мережі) дає можливість розширити коло соціальної взаємодії. Де ще ви зможете потоваришувати з кіноактором і поспілкуватися з відомими політиками та письменниками?

Міф №4: Потрібно писати пости якнайчастіше

Цей міф поширений серед власників бізнес-акаунтів. Але він докорінно не вірний. Писати треба тоді, коли є щось цікаве для споживача вашої продукції чи послуг. Гори нікому не потрібного інформаційного сміття результату не дадуть.

Міф №5: Цукерберг вкрав назву Facebook

У школі, де навчався Цукерберг, щорічно публікувався довідник із загальною інформацією про учнів. Називався він Facebook (книга осіб). Так, Цукерберг не вигадував назву своєї соціальної мережі, але нічого не крав. Шкільний довідник явно не є ні об’єктом інтелектуальної власності, ні іншою цінністю, чиє присвоєння підпадає під юридичне визначення крадіжки.

Міф №6: Інформація прихованого профілю недоступна стороннім користувачам

Цей міф не вірний із трьох причин. По-перше, частину інформації таки видно. Хоча б ім’я користувача, аватар та фонове зображення облікового запису. По-друге, дані можуть бути доступними для встановлених вами додатків. Наприклад, перелік друзів. По-третє, у Facebook нерідко відбуваються витоки даних користувача. Так, у квітні 2021 року у відкритому доступі виявилася конфіденційна інформація 533 мільйонів користувачів. Значна частина зламаних профілів була прихована.