Еще одна категория пенсионеров получит повышение в 2022: кто получит надбавку

На повышение выплаты могут рассчитывать нетрудоспособные супруга/супруг, мать, отец погибшего.

Уже 1 января 2022 года вырастет пенсионная выплата, которую получают семьи погибших защитников страны. На повышение могут рассчитывать свыше 2 тысяч украинцев.





Решение приняли еще в октябре, но оно вступит в силу только 1 января.

Решение касается лиц, которые утратили кормильца в связи с гибелью его во время пребывания в зоне АТО/ООС. Сейчас такие украинцы получают 6,1 тысяч гривен, с нового года минимальная выплата составит 7,8 тысяч гривен.

Эту категорию выплат может получать мать, отец и супруга (супруг) погибшего. Денис Шмыгаль уточнят, что адресную пенсию с помощью будут получать вне зависимости от получения такой выплаты другими членами семьи.

Чтобы получить пенсию по потере кормильца, семья погибшего военнослужащего обязана предоставить документы с датой и причиной смерти, выданные воинской частью или военкоматом.

Также понадобится справка о составе семьи и подтверждение пребывания в родственных связях с погибшим. Также потребуют документальное подтверждение того, что члены семьи погибшего нетрудоспособные и он их содержал.

Кто еще может рассчитывать на повышение пенсий

Нетрудоспособные члены семьи погибших военнослужащих – не единственная категория, которая может рассчитывать на повышение выплат. Минсоцполитики предусматривает пять этапов повышения пенсий. На это уже заложили деньги в госбюджет.