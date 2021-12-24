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Еще одна категория пенсионеров получит повышение в 2022: кто получит надбавку

24.12.2021
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На повышение выплаты могут рассчитывать нетрудоспособные супруга/супруг, мать, отец погибшего.
Уже 1 января 2022 года вырастет пенсионная выплата, которую получают семьи погибших защитников страны. На повышение могут рассчитывать свыше 2 тысяч украинцев.


Решение приняли еще в октябре, но оно вступит в силу только 1 января.

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Решение касается лиц, которые утратили кормильца в связи с гибелью его во время пребывания в зоне АТО/ООС. Сейчас такие украинцы получают 6,1 тысяч гривен, с нового года минимальная выплата составит 7,8 тысяч гривен.

Эту категорию выплат может получать мать, отец и супруга (супруг) погибшего. Денис Шмыгаль уточнят, что адресную пенсию с помощью будут получать вне зависимости от получения такой выплаты другими членами семьи.

Чтобы получить пенсию по потере кормильца, семья погибшего военнослужащего обязана предоставить документы с датой и причиной смерти, выданные воинской частью или военкоматом.

Также понадобится справка о составе семьи и подтверждение пребывания в родственных связях с погибшим. Также потребуют документальное подтверждение того, что члены семьи погибшего нетрудоспособные и он их содержал.

Кто еще может рассчитывать на повышение пенсий

Нетрудоспособные члены семьи погибших военнослужащих – не единственная категория, которая может рассчитывать на повышение выплат. Минсоцполитики предусматривает пять этапов повышения пенсий. На это уже заложили деньги в госбюджет.

  • с 1 января увеличатся пенсии инвалидов из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС;
  • с 1 марта проиндексируют пенсии 10 миллионов пенсионеров и повысят выплаты лицам старше 75 лет;
  • 1 июня увеличат выплаты в связи с повышением прожиточного минимума;
  • 1 октября пересчитают пенсию в связи с повышением минимальной зарплаты;
  • 1 декабря пересчитают пенсии из-за повышения прожиточного минимума.

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24.12.2021
1 хвилина на прочитання

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