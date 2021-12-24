В кассе ПриватБанка выдали фальшивые доллары и отказались принять их обратно

Согласитесь, если мы хотим купить иностранную валюту, то больше доверяем именно банкам. Мол неизвестно, что подсунут “валютчики”, а вот в банке точно все проверено. Но оказывается, не всегда это так. Даже в таком крупном банке, как ПриватБанк, могут случиться непонятные ситуации.





Об одной из таких рассказал клиент банка, который накануне решил купить несколько сотен долларов, а затем поставить их на депозит. Но вышло не так, как планировалось.

Доллары отправили на экспертизу

Мужчина является клиентом ПриватБанка, поэтому именно здесь решил купить триста долларов, три купюры по 100 долларов, а через некоторое время поставить их на депозит. Все бы ничего, но когда клиент обратился в кассу Привата, кассирша отказалась принимать у него купюры, ведь они подозрительно светились под ультрафиолетом. На замечание мужчины, что эти деньги ему выдали в этой же кассе, ответа не последовало. Деньги так и не приняли, а отправили на экспертизу.

Было предложение просмотреть видеокамеры. Там видно, что мужчина действительно покупал деньги в данном отделении, но что это те же банкноты доказать нереально. На видео, конечно, не видно их номеров.

В банке говорят, что клиенты должны проверять купюры, не отходя от кассы

Представители финансового учреждения, конечно, уверяют, что в обращение фальшивая иностранная валюта не может попасть, но случиться может всякое. Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов, проверяйте деньги еще возле кассы. На них должен быть специальный водяной знак, никаких потертостей, деньги должны выглядеть новыми, не затертыми и без пятен.

Что касается именно этого случая, то клиенту сказали дождаться экспертизы, которая должна установить, фальшивые эти деньги или нет. Если фальшивые, то банк их не примет.