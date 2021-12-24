«ПриватБанк» преподнес сюрприз владельцам всех банковских карт и смартфонов

ПриватБанк с 21 декабря приступил к тестированию новой технологии, которая позволит мгновенно оплачивать товары и услуги используя только смартфон. Транзакция осуществляется с помощью специальной NFC-метки, и является максимально удобной как для предпринимателей, так и для их клиентов.





Для того чтобы осуществить оплату, достаточно просто приложить смартфон к специальной NFC-метке и подтвердить операцию в приложении Приват24. Такие платежные метки бизнесмен для удобства может наклеить прямо на кассе своего заведения. Что касается кафе или ресторанов, то там все еще проще. Ведь метки можно разместить прямо на столиках, максимально упростив для клиента процесс расчета.

«Сейчас это самая простая из существующих технология бесконтактного расчета. Ее удобство для бизнеса сложно переоценить. Особенно такой способ расчета понравится представителям малого бизнеса, например небольшим заведениям питания и торговым точкам. Да и клиентам будет удобнее оплачивать покупки всего за один клик», – отметили в государственном банке.

Подключить услугу NFC владельцу бизнеса будет совсем не сложно. Нужно всего лишь создать заявку в персональном кабинете нового сервиса или с помощью приложения «Приват24 для бизнеса». После этого клиент получит набор меток NFC, которые сможет разместить в своем заведении.

Следует отметить, что для оплаты с помощью новой технологии подойдет только смартфон, оснащенный встроенным NFC-модулем. Но в настоящее время практически все гаджеты связи, которіе есть на рынке, имеют такой модуль.

В настоящее время услуга активно тестируется в торговых точках и заведениях столицы. В течение пробного периода технические специалисты Привата смогут выявить все слабые места сервиса и довести процедуру NFC-оплаты в Приват24 до самых высоких стандартов. Сразу же после завершения пробного периода сервис станет доступен всем клиентам банка, являющимся пользователями услуги эквайринга (приема безналичных платежей).