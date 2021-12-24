Все зависло: украинцы массово не могут получить свои посылки через Новую почту

Посылки «Новой почты» «зависли» на полпути и уже более 30 дней не могут доехать до владельцев. О такой проблеме с зарубежными посылками популярного украинского почтового оператора стало известно из комментариев в социальных сетях.





По свидетельствам возмущенных клиентов, их отправления уже около месяца находятся в Риге. Между тем, оператор не дает никаких объяснений и не может назвать владельцам хотя бы приблизительные сроки прибытия их посылок.

На официальной странице «Новой почты» в Facebook пользователи оставили уже не одну сотню гневных комментариев.

«Моя посылка на протяжении нескольких недель валяется где-то в Латвии. Ваши конкуренты уже доставляют товары, заказанные в декабре. А вы никак не можете привезти посылку месячной давности», – сетует клиентка.

Еще один пользователь рассказал, что его груз уже 23 дня находиться в Риге.

«Благодарим вас, что оставили детей без праздничных подарков, елки и новогодних украшений», – пишет возмущенный мужчина.

Пострадавшие клиенты считают, что оператор попросту не успевает справляться с заказами. Именно поэтому он и задерживает доставку отправлений. Но представители «Новой почты» объясняют коллапс с посылками недоразумением с латвийской стороной. Однако рассказать, в чем суть проблемы, пресс-служба оператора наотрез отказалась.

«Мы действительно делаем все возможное, чтобы товары наших клиентов оказались в Украине уже в ближайшшие дни. Искренне приносим извинения всем пострадавшим за неудобства, вызванные задержкой груза. Мы с нашими партнерами в поте чела работаем, чтобы решить эту проблему!», – ответили представители «Новой почты» недовольным клиентам.

Компания попросила у владельцев посылок еще немного времени и пообещала организовать доставку в ближайшие дни. Также в Новой почте отметили, что некоторые из задержанных посылок сегодня прибыли в Киев и вскоре будут отправлены получателям.