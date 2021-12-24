В Украине появится конкурент АТБ из Европы: стоит ли ожидать открытия Lidl в 2022

Многие иностранные сети готовы продавать свои товары на украинском рынке.





Немецкая сеть супермаркетов Lidl собирается выйти на рынок Украины и уже готовит интересные предложения для потребителей.

Об этом рассказала гендиректор сети Metro Украина Елена Вдовиченко. Она утверждает, что рынок ритейла в Украине относительно свободен. У Lidl есть интересные предложения для потребителей. В компании есть собственный импорт и торговые марки, а этом может заинтересовать покупателей.

По ее словам, многие иностранные сети не против выйти на украинский рынок, но есть факторы, которые удерживают их от таких действий. Первое – необходимо определиться как инвестировать и как возвращать прибыль.

Политическая и экономическая ситуация в Украине нестабильная. А значит, акционеры сильно рискуют. Тем более неизвестно, как вывести капитал если что-то пойдет не по плану. К тому же европейские сети ждут проведения судовой реформы. Чтобы ритейлер был уверен, что в случае спорных ситуаций будет принято справедливое решение.

Почему в Lidl низкие цены

Доступная стоимость товаров объясняется сразу несколькими факторами., Компания покупает крупные партии товара, а значит, может контролировать себестоимость. Также она не нуждается в посредниках, которые повышают цену на счет доставки. Но при этом в сети Lidl довольно ограниченный ассортимент.

В Lidl есть около 2 тысяч уникальных продуктов, но поскольку супермаркеты большие, то этого количества мало. В других супермаркетах количество предложений превышает 20-30 тысяч.

Интересно и то, что магазины Lidl не такие крупные, как гипермаркеты, но больше «экспресс-магазинов». Это тоже один из факторов, почему в сети низкие цены.

Ожидать появления сети Lidl на украинском рынке в 2022 году не стоит. Как минимум инвесторы дождутся реформы суда, чтобы не беспокоиться о своих инвестициях.