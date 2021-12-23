Украина повышает тарифы по требованию МВФ: платежка за квартиру может превысить 7 000 гривен

Украинские власти в обмен на очередной транш МВФ обещают поднять тарифы на газ и отопление до уровня рыночной стоимости. Новшество введут с мая 2022 года. Если бы его ввели сейчас, то за отопление квартиры в 50 кв. метров пришлось бы платить около 7 500 гривен, а стоимость газа выросла до 45 гривен за куб.





Эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко в Facebook возмущается такой перспективой. Он отмечает, что отопление квадратного метра жилья подорожало бы с 38 до 150 гривен. Отметим, что все это благодаря меморандуму с МВФ, чтобы Украина смогла получить еще один кредитный транш.

На данном этапе с МВФ договорились, что цены останутся прежнем до 1 мая 2022 года. После мая есть три сценария развития ситуации.

Цены на газ в Европе останутся на прежнем уровне или будут расти. Украинцы будут вынуждены платить больше за газ, горячую воду и отопление. Стоимость газа снизится и даже при рыночных ценах цифры в платежках существенно не поменяются. Власти смогут пересмотреть условия меморандума, чтобы не повышать цены на услуги ЖКХ.

Что предусматривает меморандум

Меморандум предусматривает рост тарифов выше себестоимости, но субсидии сохранят. В документе говорится, что в случае повышения цен на газ и отопление, будут выделены дополнительные средства, чтобы незащищенные слои населения получали субсидии.

За долги по коммуналке будут штрафовать. Сейчас власти работают над инструментами, которые позволят стягивать задолженность с домохозяйств.

Тарифы на газ не будут сдерживать и пересмотрят цена на отопление. Согласно меморандуму, Украина обязуется не ограничивать стоимость газа, а также гарантирует, что цены на тарифы будут формироваться по рыночному тарифу. Также власти гарантируют, что местные органы власти пересмотрят тарифы на отопление.