Україна підвищує тарифи на вимогу МВФ: платіжка за квартиру може перевищити 7 000 гривень

Українська влада в обмін на черговий транш МВФ обіцяє підняти тарифи на газ та опалення до рівня ринкової вартості. Нововведення запровадять із травня 2022 року. Якби його запровадили зараз, то за опалення квартири у 50 кв. метрів довелося б платити близько 7500 гривень, а вартість газу зросла до 45 гривень за куб.





Експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко у Facebook обурюється такою перспективою. Він зазначає, що опалення квадратного метра житла подорожчало б із 38 до 150 гривень. Зазначимо, що це завдяки меморандуму з МВФ, щоб Україна змогла отримати ще один кредитний транш.

На даному етапі з МВФ домовилися, що ціни залишаться незмінними до 1 травня 2022 року. Після травня є три сценарії розвитку ситуації.

Ціни на газ у Європі залишаться на поточному рівні або зростатимуть. Українці будуть змушені платити більше за газ, гарячу воду та опалення. Вартість газу знизиться і навіть за ринкових цін цифри у платіжках істотно не зміняться Влада зможе переглянути умови меморандуму, щоб не підвищувати ціни на послуги ЖКГ.

Що передбачає меморандум

Меморандум передбачає зростання тарифів вище за собівартість, але субсидії збережуть. У документі йдеться, що у разі підвищення цін на газ та опалення будуть виділені додаткові кошти, щоб незахищені верстви населення отримували субсидії.

За борги з комуналки штрафуватимуть. Зараз влада працює над інструментами, які дозволять стягувати заборгованість із домогосподарств.

Тарифи на газ не стримуватимуть і переглянуть ціну на опалення. Згідно з меморандумом, Україна зобов’язується не обмежувати вартість газу, а також гарантує, що ціни на тарифи формуватимуться за ринковим тарифом. Також влада гарантує, що місцеві органи влади переглянуть тарифи на опалення.