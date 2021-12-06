Тариф на доставку газу зросте: скільки доведеться платити з Нового року

До 25 грудня 2021 року тарифи на розподіл газу можуть зрости. На остаточну вартість послуги впливає тариф для облгазу та обсяг палива, яке використали споживачі.





За попередніми розрахунками операторів ГРС (газорозподільних систем) тариф на транспортування може зрости в середньому у 3 рази. Скільки доведеться платити у 2022 році, читайте у нашому матеріалі.

Як зміниться вартість розподілу блакитного палива

Тариф на розподіл розраховують за спеціальною формулою НКРЕКП. Для визначення вартості витрати на розподіл ділять на запланований обсяг розподілу. Облгази передають розрахунок до НКРЕКП. Комісія перевіряє обґрунтованість таких цифр та затверджує їх чи відправляє на доопрацювання.

З 2022 року середня розподілу газу може зрости з 1,44 до 4,14 грн. за кубометр. Оператори ДРС планують підняти тариф мінімум на 100%. Але особливо «порадують» такі ГРС:

Харківгаз підвищить тариф на 300%, тобто до 5,37 грн./куб;

Уманьгаз – 400% до 8,91 за куб;

Одесагаз на 438% – до 4,52 за куб;

Луганськгаз на 443%, транспортування кубометра газу коштуватиме 8,41 грн.

Причина підвищення тарифів

Зростання тарифів пояснюють подорожчання газу. Точніше тим, що для транспортування блакитного палива також використовується газ (технічний). Виходить, що для доставки газу населенню використовується технічний газ, який закуповують облгази на свої потреби. А бізнес змушений купувати його за ринковими цінами. Це призвело до того, що ГРС включили його у вартість за ціною близько 30 тис. грн. за 1000 кубометрів.

“Нафтогаз” переносить свої прорахунки на плечі споживачів. Оператори ГРС просто перерахували за прийнятою НКРЕКП формулою, але врахували найвищу можливу вартість технічного газу. Який до речі складає 40% від загальних витрат.

До чого призведе підвищення тарифу на розподіл газу

Різке підвищення вартості транспортування газу завдасть удару звичайним користувачам, які використовують блакитне паливо для опалення. Також подорожчання позначиться на місцевих бюджетах та теплокомуненерго, на які покладається відповідальність за збереження тарифів на опалення та гарячу воду. Підвищення тарифів призведе до додаткових збитків, а значить, вартість комуналки знову збільшиться.

Асоціація міст України вже звернулася до прем’єр-міністра та НКРЕКП, щоб вони врегулювали питання щодо вартості транспортування. Якщо влада цього не зробить, то підвищення вартості транспортування вдарить по кишені кожного українця.

Що кажуть у НКРЕКП

За словами члена НКРЕКП, «Нафтогаз» вже запропонував операторам ГРС купувати газ для своїх потреб дешевше, за 7,8 грн за куб, а не за 30. Цього року вартість технічного газу становить 6 грн за куб. Тобто транспортування газу для населення не має сильно змінитись. У НКРЕКП запевняють, що тарифи зміняться незначно.

Дізнатися про реальну ситуацію ми зможемо лише 25 грудня, коли остаточно оголосять нову вартість. А от платитимемо по-новому тарифу аж у лютому 2022 року. Вартість транспортування збережеться до грудня 2022 року.