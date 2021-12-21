Безробітні зможуть розраховувати на 6000-7000 грн. пенсії: які вимоги?

В Україні здавна була одна і та сама Пенсійна система. Потрібно працювати офіційно, платити страхові внески і тим самим заробляти на пенсію. Працюєш за мінімальну зарплату — матимеш мінімальну пенсію. Власники середньої зарплати можуть розраховувати на трішки більші суми. А ті кому пощастило працевлаштуватися одразу на високооплачувану посаду можуть отримати й максимальну пенсію, яка на даний момент становить майже 20 000 грн.





Але на жаль, якщо ви не працюєте, або ж за весь трудовий період життя вам не вдалося накопичити бодай мінімального стажу, то й пенсії не буде. Молодь про це не надто задумується, а у старшому віці бідкатися вже немає сенсу. Та скоро все може змінитися. І навіть якщо ви обрали для себе шлях – працювати неофіційно, або ж їздити заробляти в іншу країну, то можете розраховувати на українську пенсію. І по теперішнім міркам досить непогану — 6000-7000 грн.

Скоро запрацює нова накопичувальна система

Уряд занепокоєний тим фактом, що сучасна молодь у своїй більшості — це безробітні люди. Тобто вони працюють, але дохід не оподатковують і страхових внесків не роблять. Щоб через кілька років в Україні не було справжнього пенсійного лиха і масштабної бідності, влада придумала так звану накопичувальну систему.

Це такі собі аналоги Пенсійного фонду, куди люди платитимуть щомісяця невеликі внески, а держава з свого боку додаватиме стільки ж. Таким чином і вийде накопичити на безбідну старість. Дана програма повинна запрацювати вже у наступному році, але поки що у тестовому режимі.

Ті, хто працює офіційно і претендує на стандартну пенсію, також можуть стати учасниками добровільної системи накопичень. В такому випадку вони отримуватимуть 2 пенсії: соціальну і накопичену за новою програмою.