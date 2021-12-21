Украинцев предупредили, что киберполиция будет следить за всеми выплатами, которые касаются “1000 грн. Зеленского”

На днях украинцы начали получать так называемую “Тысячу Зеленского”, как ее уже прозвали в народе. Имеется в виду 1000 гривен, которую могут получить прошедшие весь курс вакцинации. Начиная с 13 декабря программа заработала в тестовом режиме, а с 19 декабря уже в полноценном формате. Подавать заявки на получение денег можно до 29 декабря.





Кто успеет, имеет все шансы получить деньги еще до Нового года. Зачисляются они обычно в течение 10 дней (на практике до трех). А израсходовать их можно в течение четырех месяцев. Украинцев уже призывают не пытаться проводить никакие незаконные манипуляции с деньгами, ведь все процессы, касающиеся этих “карантинных гривен” будут контролироваться киберполицией.

Предупреждение касается мошенников

Известно, что тысячу можно потратить на ограниченный список товаров и услуг. Это книги, абонемент в спортзал, билеты в театр или кино, на автобус/поезд. Журналисты украинских телеканалов уже проводили эксперимент и пробовали оплатить картой “еПоддержки” продукты в магазине. Не удалось.

В Правительстве призывают людей не пытаться обмануть систему, а также обращаются ко всем хакерам с предупреждением, что за выплатами будет следить киберполиция, поэтому любые подозрительные транзакции будут пересекаться, как и попытки создать “липовые” карты.

Виртуальную тысячу нельзя перевести в обычную наличность, нельзя пересылать на другие карты. Использовать деньги нужно в течение четырех месяцев, ведь именно через такой период времени они так сказать “сгорают”.

Напомним, чтобы оформить тысячу, нужно иметь приложение “Дия”, авторизироваться в нем, оформить онлайн карту “еПоддержка”, и подать заявку на зачисление средств. Право на них имеют все совершеннолетние граждане с двумя дозами прививки.