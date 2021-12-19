Достижение пенсионного возраста не гарантирует выплату пенсий: чего ожидать в 2022 году

Уже с января 2022 года в Украине изменятся правила выхода на пенсию по достижению пенсионного возраста. Теперь, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, понадобится минимум 29 лет стажа, а не 28 как в этом году. Те, кто не соответствует требованиям государства, должны работать до 63 (женщины) или 65 лет (мужчины). Есть и второй вариант – купить стаж. Это недешевый вариант, поэтому он подходит только для случаев, когда не хватает нескольких месяцев стажа.





Но это далеко не последние ужесточения. Уже с 2023 года понадобится не менее 30 лет стажа для выхода на пенсию. В ближайшие годы планируется увеличение минимального количества лет стажа до 35 лет.

Что делать, если не хватает стажа для выхода на пенсию

Если вам 60 лет и вы планировали выйти на пенсию в 2022, но у вас всего 28 лет стажа, то недостающий год можно купить. Для этого в добровольном порядке придется уплатить 44% от минимальной заработной платы за каждый месяц недостающего стажа. Сегодня сумма составляет 2860 гривен, за год получится 34 320.

Если не покупать стаж, то выйти на пенсию можно будет только через три года. Допустим, вы работали и получили минимальное количество лет стажа, тогда у вас будет право на минимальную пенсию только через три года. Проведя несложные подсчеты, можно понять, что за три года пенсия составит 116 тысяч гривен минимум. А год стажа стоит всего 34 тысяч гривен. То есть докупить стаж намного выгоднее, ведь не придется ждать три года.

Отметим, что те, у кого нет минимального количества стажа не смогут рассчитывать на пенсию от государства. С такой проблемой столкнутся все украинцы, которые работают неофициально. Поэтому лучше уже сейчас задуматься о будущем.