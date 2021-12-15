Науковці назвали цікаві факти про найбільш “яскраву” планету сонячної системи

Венера – таємнича планета. Один рік на ній триває менше доби, тому що Венері потрібно 225 земних днів на один оберт навколо Сонця, а її обертання навколо осі настільки повільне, що на це йде 243 дні. Її швидкість обертання, до речі, дорівнює 6.52 кілометри на секунду, що можна порівняти із середньою швидкістю людської ходьби.





Венера настільки яскрава, що навіть бували випадки, коли пілоти думали, що це літак, що наближається. Один із таких страшних інцидентів стався у 2011 році під час польоту Air Canada до Цюріха. Один із пілотів дуже стурбувався, побачивши яскравий об’єкт попереду літака і, щоб уникнути зіткнення, він одразу знизив висоту. Але нижче летів інший (вантажний) літак. Розуміючи це, капітан одразу ж підняв його на колишню висоту. Після цього пілоти зрозуміли, що це була Венера, яка була за мільйони кілометрів від них.

Літак Air Canada. Фото взято із сайту aircanada.com

Венера – планета з екстремальними температурами та атмосферними умовами. Сліпуче сяйво Венери походить від густих хмар, що покривають планету. Вони відображають близько 70% падаючого світла, що робить Венеру найяскравішою планетою. Через велику масу хмар небо над Венерою ніколи не буває ясним. Отже, ні Сонце, ні Землю ніколи не видно з поверхні Венери.

Атмосфера Венери “важча” за атмосферу будь-якої іншої планети. Вона чинить приблизно у 90 разів більший тиск, ніж атмосфера Землі. Внаслідок чого на поверхні Венери немає кратерів діаметром менше 2 км. Це тому, що атмосфера така щільна, що астероїди маленького розміру подрібнюються на порошок, перш ніж вони досягнуть поверхні планети.

Атмосфера Венери у поданні художника

Через те, що Венера за своїми розмірами схожа на Землю, часто можна почути, як її називають двійником нашої планети. Проте Венера – це планета крайнощів, що повністю відрізняється від Землі.

Венера – найгарячіша планета із середньою температурою 460 градусів за Цельсієм. Це тому, що 96% її щільної атмосфери складається із вуглекислого газу. Він уловлює тепло та викликає парниковий ефект на всій планеті.

Але це ще не все. Тут, у верхніх шарах атмосфери, також йде дощ із сірчаною кислотою. Крім того, Венера є планетою із вулканічною активністю. На ній було виявлено близько 1600 вулканів.

Земля та Венера. Фото взято із сайту spacegid.com

Вчені припускають, що в минулому Венера була більш-менш схожа на Землю і на ній була вода.

Венера така гаряча, що жоден посадковий модуль не протримався на ній жодного дня. Найбільш довгоживучим зондом на Венері став «Венера-13» – він “прожив” 128 хвилин.

Загалом Венеру відвідало 42 космічні місії, включаючи апарати, які робили гравітаційні маневри, а також орбітальні зонди. Майбутні місії включають індійську місію Shukrayaan, а також NASA DAVINCI +, VERITAS і EnVision ЕКА.

EnVision ЕКА підлітає до Венери у поданні художника

Під густими хмарами планети ховається безліч секретів. Хто знає, які дивні речі ми відкриємо на Венері в майбутньому.