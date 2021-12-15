Ссоры и обман: 4 знака зодиака, у которых будут проблемы на этой неделе

Скандалы у Дев, напряженные отношения с родными у Тельцов и опасность для Рыб. Таролог и прогнозист Ольга Соломка составила гороскоп на картах таро на 13-19 декабря. Читайте подробно в нашем материале.





Телец

В людей, рожденных под знаком Тельца, возможно произойдет конфликт с близкими людьми. И виноваты в этом будут не они, а сами Тельцы. Им стоит придержать язык, чтобы не обидеть окружающих. Также стоит прислушаться к словам родных, не стоит давить на них внимание и любовью. Оставьте немного личного пространства.

Лев

Представителям этого знака будет скучно. Они будут выполнять свои обязанности. Возможно у Львов возникнут мысли о том, что они занимаются чем-то не тем. Но им не стоит действовать сгоряча. Лучше выждать, а когда придет время – судьба даст знак.

Дева

Этот знак зодиака ожидают скандалы и интриги. Им лучше не вступать в конфликт, так как он закончится точно не в пользу Девы. Рекомендуется подобрать правильные слова, чтобы не ранить окружающих. Девы смогут победить только умом, всему свое время.

Рыбы

Этот знак зодиака готов помогать другим в ущерб себе. Рыбам на этой неделе не стоит верить всем подряд, чтобы не навлечь беду на себя. Им стоит быть внимательными и не давать деньги кому попало, чтобы не пострадать от собственной доброты.

Что бы вам не говорили карты, не стоит слепо верить и полагаться только на высшие силы. Не забывайте, что все в ваших руках. Изменить свою жизнь к лучшему или все испортить – выбор только за вами. И никогда не спешите, возможно, удача скрывается за невезением, старайтесь во всем видеть позитив.