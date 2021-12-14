До метра снега: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в ближайшее время

Сейчас в Украине наблюдается совершенно разная погода. На Западе метели, снегопады и настоящая зимняя сказка, в то время как в столице несколько дней подряд падает дождь.





Синоптики говорят, что декабрь этого года достаточно контрастный. Несмотря на обилие снега, сильных морозов пока не наблюдалось. Более того, снег будет падать еще больший. В Карпатах и на ​​Закарпатье может выпасть до метра снега, а вот температура воздуха будет наблюдаться достаточно высокой, как для зимы — 0,2 градуса.

Чего ждать от погоды в ближайшие дни? Будет ли снег на зимние праздники? Синоптики дают первые прогнозы.

В ближайшее время выпадет много снега

Синоптики предостерегают в первую очередь жителей Западной Украины осторожничать на дороге и по возможности отложить дальние поездки, особенно в горы. Дело в том, что в период с 17 по 19 декабря должно выпасть очень много снега.

Кое-где снежный покров будет иметь высоту до метра. Все это будет сопровождаться сильным ветром, так что можно только представить в каком состоянии будут дороги, особенно если это удаленная местность, где-то посреди открытых полей.

На всей остальной территории Украины тоже будут осадки, но не столь мощные. На юге и вовсе будет дождь. Также, уже на следующей неделе должна постепенно снижаться температура воздуха. На западе мороз будет наблюдаться и днем ​​(до -3) и ночью (до -7-10). На Севере, в Центре и Востоке Украины тоже будет довольно холодно, однако днем ​​все же будет наблюдаться 0 градусов. На Юге будет сохраняться небольшой плюс.

К слову, на Новый год в Украине прогнозируется сухая и солнечная погода без снега. Кое-где будут достаточно сильные морозы.