Ощадбанк снимал 100 гривен каждый месяц, а вину переложил на клиентку

Неприятная ситуация произошла с клиенткой популярного украинского банка. Своей историей она поделилась на популярном тематическом форуме, посвященном банкам и финансам.





Клиентка Ощадбанка рассказала, как еще 2 года назад пополнила карту Ощадбанка на 1000 гривен. Она не трогала их, это были деньги на «черный день». Спустя 2 года она случайно зашла в личный кабинет, чтобы сменить пин-код на карте, и обнаружила, что денег нет. Оказывается, каждый месяц с ее карты без ведома списывали 100 гривен.

Никаких сообщений или звонков не было. Женщина позвонила в колцентр, чтобы понять, что произошло. В итоге ей сказали, что это ее вина, так как надо было чаще заходить в личный кабинет.

Получается, что если 12 месяцев не пользоваться картой Ощадбанка, то начиная с 13 месяца с клиента будут стягивать по 100 гривен в месяц за так называемое обслуживание.

Женщина разорвала договор с Ощадбанком и закрыла карту. Бывшая клиентка предупреждает всех пользователей Ощадбанка внимательно следить за своими же деньгами. Ведь неизвестно, когда и с кем произойдет подобная неприятность.

В целом такое недопустимо. Банк был обязан связаться со своим клиентом и предупредить, что при условии неиспользования карты длительное время, ее обслуживание будет платными и составит 100 гривен в месяц. В таком случае решение принимал бы клиент – забрать деньги и закрыть карту или периодически пользоваться ею.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, заранее ознакомьтесь с правилами обслуживания банка. В противном случае вас может ожидать неприятный сюрприз.