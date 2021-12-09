В 2022 году пенсия вырастет до 6000 гривен, но касается это не всех

В Министерстве социальной политики уже неоднократно отмечали, что в 2022 году будет целый ряд повышений пенсии. Доплаты будут для разных категорий пенсионеров. Существенно возрастут выплаты абсолютно всем. Для некоторых год действительно будет удачным, ведь размер пенсии возрастет до 6000 грн, для некоторых сумма выплат останется почти неизменной, и возрастет разве что на +- 100 грн. Так кому сколько перепадет? Рассказываем.





Все доплаты уже утверждены в “Законе о Государственном Бюджете на 2022 год”

То, что все доплаты будут досчитаны сомнений нет. Все деньги уже заложены в бюджет, так что никаких сюрпризов мол средств нет — не возникнет. Первая индексация запланирована уже к началу 2022 года, это будет небольшое повышение в связи с очередным ростом прожиточного минимума.

Наиболее значимые доплаты получат отдельные категории граждан:

По 6000 грн ежемесячно будут получать пенсионеры с первой группой инвалидности.

По 4 800 грн будет получать вторая группа инвалидности.

По 3700 грн получат пенсионеры с третьей группой инвалидности.

Кроме этого с 1 марта 2022 года, возрастут пенсии для:

Пострадавших при ликвидации аварии на ЧАЭС.

Повысят выплаты для военных, для тех, кто находится в зоне АТО, а также для тех, кто потерял в зоне АТО близких (супруга, сына или другого члена семьи).

Доплату в размере 300 грн получат пенсионеры в возрасте 75-80 лет. Правда, эти деньги людям досчитают уже в октябре 2022 года.

Кроме этого, пересекут психологическую отметку в 2000 и 20000 минимальная и максимальная пенсии. Произойдет это уже в конце 2022 года во время очередной индексации.