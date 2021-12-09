У 2022 році пенсія виросте до 6000 гривень, але стосується це не всіх

У Міністерстві соціальної політики вже неодноразово наголошували на тому, що у 2022 році буде цілий ряд підвищень пенсії. Доплати будуть для різних категорій пенсіонерів. Суттєво зростуть виплати абсолютно для всіх. Для декого рік справді буде вдалим, адже розмір пенсії зросте до 6000 грн., для декого сума виплат залишиться майже незмінною, і зросте хіба що на +- 100 грн. То кому скільки перепаде? Розповідаємо.





Всі доплати вже затверджені у “Законі про Державний Бюджет на 2022 рік”

Те, що всі доплати таки будуть дораховані сумнівів немає. Всі гроші вже закладені у бюджет, тож жодних сюрпризів мовляв коштів немає — не виникне. Перша індексація запланована вже на початок 2022 року, це буде невеличке підвищення у зв’язку з черговим ростом прожиткового мінімуму.

Найбільш значущі доплати отримають окремі категорії громадян:

По 6 000 грн. щомісяця отримуватимуть пенсіонери з першою групою інвалідності.

По 4 800 грн. отримуватимуть ті, в кого друга група інвалідності.

По 3 700 грн. отримають пенсіонери з третьою групою інвалідності.

Крім цього з 1- го березня 2022 року, зростуть пенсії для:

Тих, хто постраждали при ліквідації аварії на ЧАЕС.

Підвищать виплати для військових, для тих хто перебуває в зоні АТО, а також для тих, хто втратив у зоні АТО близьких (чоловіка, сина чи іншого члена родини).

Доплату у розмірі 300 грн. отримають пенсіонери у віковій категорії 75-80 років. Щоправда ці гроші людям дорахують вже аж у жовтні 2022 року.

Крім цього, перетнуть психологічну позначку у 2 000 та 20 000 мінімальна та максимальна пенсії. Трапиться це вже наприкінці 2022 року під час чергової індексації.