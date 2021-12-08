Морська вівця: неймовірно милий равлик, який виглядає як персонаж аніме та вміє фотосинтезувати

У правому кутку рингу сидить чемпіон інтернету – няшний і пухнастий котик. Йому посмів кинути виклик невідомий досі боєць… Він прийшов сюди по дві речі: зламати свого суперника і зламати стереотипи про слимаків. Зустрічайте, морська вівця, мабуть, найчарівніший равлик у світі!





Кар’єра морської овечки почалася в 1993 році, коли її знайшли біля берегів японського острова Куросіма. Спочатку вчені не зрозуміли, з ким мають справу. Але невдовзі з’ясували, що перед ними найбільший равлик. Мабуть, навіть біологи відмовлялися вірити, що молюски можуть бути такими милими.

Корови пасуться на галявинах, а овечки – під водою.

Скажемо чесно, тягатися в прямому протистоянні з котиками у равлика сил не вистачить – її розмір не більше півсантиметра. Але любов глядачів морської вівці забезпечена: дві намистинки — очі, а великі ріжки — ринофори. За допомогою цих рецепторів вона відчуває запахи та вловлює смак. А ці рожеві щічки, так і хочеться пощупати!

Вибачте, а ви точно не з аніме втекли?

Іншою відмітною ознакою морської овечки є папілли – вирости на спині. Її суворі родичі перетворюють їх у грізну зброю: поїдаючи поліпи, морські равлики відкладають у ці вирости отруйні клітини. А ось наша висхідна зірка інтернету не така. Вона за мир, добро та відновлювані джерела енергії.

Якби всі екоактивісти мали такий вигляд, світ давно перейшов би на бік зелених!

Замість того, щоб завдавати шкоди оточуючим, морська вівця стала екоактивісткою та вирішила насущну проблему харчування. Вона перетворила свою спинку на сонячну батарею! Наша героїня – одна з небагатьох тварин, здатних до фотосинтезу.

Цей хлопець живиться енергії сонця. Небезпечний трюк, не повторюйте його вдома!

Така здатність називається клептопластією. Зустрічається вона дуже рідко. Поїдаючи водорості роду Avrainvillea, овечка не лише набиває шлунок, а й запасається хлоропластами – клітинами, які беруть участь у фотосинтезі. Їх молюск поміщає на спину. Тепер частину енергії істота відтворює сама.

Тому колір овечки залежить від її дієти. Чим вона зеленіша, тим більшою кількістю хлоропластів вона запаслася.

Але є в житті слимака і темні сторінки, які викликають флешбеки гірші від В’єтнаму. У 2014 році безжальні люди втомили голодом десятки морських овечок. Все заради єдиної мети – перевірити, скільки молюск протягне на сонячній енергії. На жаль, бути рослиною вони можуть недовго, лише 10 днів.

Яке зло я тобі вчинила, людино?

Хто б міг подумати, нарешті гідний суперник великому та жахливому котофею. Наймиліший слимак, наполовину овоч, наполовину вівця. Ця битва буде легендарною!