Украинцам могут вернуть часть уплаченных налогов: что нужно сделать

Знаете ли вы, что все плательщики налогов могут рассчитывать на возврат части денег. Речь идет о тратах на образование, ипотеку, покупку транспорта на биотопливе, страховку и благотворительность. Чтобы компенсировать часть расходов, понадобится написать заявление в налоговую по месту регистрации.





Право на возврат денег предусматривается Налоговым кодексом. Средства поступят на протяжении двух месяцев с момента подачи заявления на банковскую карту, которую нужно вписать в заявление.

Чтобы получить возврат некоторых налогов, вам необходимо выполнить ряд требований:

иметь украинское гражданство;

иметь официальную работу, т.е. платить налог на заработную плату;

тратить деньги в украинских компаниях (подходят такие категории, как образование, ипотека, покупка биотопливного автомобиля, страхование).

Вы можете вернуть до 18% от потраченной суммы. Но не забывайте, что вы не сможете вернуть больше суммы налогов, уплаченных за месяц. Это 18% от зарплаты белых в месяц.

Кроме заявления в налоговую понадобится:

заполнить декларацию;

документ о подтверждении расхода.

Деньги поступят на банковскую карту на протяжении 60 рабочих дней.

Какими налогами облагаются украинцы

Все законно работающие украинцы платят налоги. В частности, удержания из заработной платы отправляются работодателем в налоговую. Из заработной платы взимается 22% ЕСВ, 18% налог на прибыль и 1,5% военный сбор.

ЕСВ перечисляются в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Эти деньги создают будущую пенсию по возрасту, а также с них выплачивают отпуск по болезни и пособия в случае безработицы.

А вот подоходный налог, то есть 18% делят между собой местный и государственный бюджеты. Эти деньги расходуются на медицину, армию, образование, заработок бюджетникам и другие расходы на общегосударственном уровне. Военный сбор должен использоваться на потребности армии, но он поступает в общий госбюджет.