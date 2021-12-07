На Розетке продают 200 гривен за 100 тысяч: в чем уникальность купюры?

Регулярно в Украине появляются новые счастливчики, которым повезло продать обычную купюру за сумасшедшие деньги. Речь даже не о раритетных монетах, которые переходят из поколения в поколение по наследству. Речь не о золотых монетах или тем более купюрах с богатой историей. Речь об обычных гривнах, которыми мы ежедневно рассчитываемся в магазине.





Оказывается, каждый из нас может выгодно продать нумизматам купюры, стоит всего лишь быть внимательными и тщательно к ним присматриваться. И вот, один мужчина был внимательным и заметил уникальность обычной купюры номиналом в 200 грн. Увидел, разместил на маркетплейсе Розетка и теперь просит за нее почти 100 000 грн.

Уникальность купюры кроется в ее номере

Нумизматы любят красивые комбинации и цифры. Что-то такое, что больше не повторится. И вот этих 200 гривен оказались именно такими. Их номер “ЦА 7777777”, а какая комбинация может быть лучше. Ничем другим банкнота не выделяется. Она выпущена в 2014 году, имеет подпись еще тогдашней Главы Национального Банка Украины Валерии Гонтаревой.

Не комбинациями едиными

Конечно, в комбинации всматриваться нужно, ведь выгодно можно продать номер “1234567”, “7654321”, семь единиц, двоек, или что-нибудь другое, что привлекает внимание своей эксклюзивностью. Но кроме этого нумизматы охотно покупают и купюры с другими особенностями.

Например, один из лотов за который хотят 30 000 грн, это набор из шести купюр выпущенных в 2011 году, которые ни разу не были в обращении. Или две купюры с зеркальным номером. То есть вариаций много, поэтому просто будьте внимательны, и возможно в следующий раз, средства массовой информации будут писать именно о вас и вашем уникальном лоте.