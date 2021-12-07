Будет ли падать гривна после Нового года: прогнозы экспертов

Эксперты рекомендуют покупать доллары или удерживать долларовые накопления.





Аналитик компании Esperio Александр Болтян считает, что с Нового года гривна стремительно обвалится. По словам эксперта состояние национальной валюты сейчас сильно зависит от отношений с соседними странами, событиями в сфере энергетики, ситуации с распространением новой мутации коронавируса и действий НБУ относительно использования золотовалютных резервов для стабилизации курса валют.

Специалист отмечает, что не только инвесторы, а и обычные граждане не должны слепо верить в стабилизацию гривны, в котором нас пытаются убедить власти. Стоит понимать, что последствия инфляции в первую очередь нанесут удар по потребителям. Учитывая спорную ситуацию лучше держать накопления в долларах.

Не стоит забывать, что новый кредит МВФ спровоцирует подорожание газа по окончании отопительного сезона. Получается, что покупательная способность населения снизится и начнется стремительный отток денег от банковского сектора. Это станет причиной падения гривны относительно доллара.

В то же время специалисты считают, что ближе к концу 2022 года доллар укрепится, а вот евро, иены и юани поползут вниз. Текущий год ярко продемонстрировал, что даже неблагоприятные обстоятельства не способны нанести серьезный удар по гривне, но и значительного укрепления позиций отечественной валюты ждать не стоит.

Также стремительный рост доллара ожидается уже с начала 2022 года. Отчасти на это повлияет закупка газа по более высоким ценам, что повлечет повышение спроса на валюту.