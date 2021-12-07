На Розетці продають 200 гривень за 100 тисяч: в чому унікальність купюри?

Регулярно в Україні з’являються нові щасливчики, яким повезло продати звичайну купюру за шалені гроші. Мова навіть не про раритетні монети, які переходять з покоління в покоління у спадок, не про золоті монети, чи тим паче купюри з багатою історією. Мова про звичайні гривні, якими ми щодня розраховуємося у магазині.





Виявляється кожен з нас може вигідно продати нумізматам купюри, варто всього лиш бути уважними та ретельно до них приглядатися. І ось, один чоловік таки був уважним і помітив унікальність звичайної купюри номіналом у 200 грн. Побачив, розмістив на маркетплейсі Розетка, і тепер просить за неї майже 100 000 грн.

Унікальність купюри криється у її номері

Нумізмати полюбляють красиві комбінації та цифри. Щось таке, що явно більше не повториться. І от, ці 200 гривень виявилися саме такими. Їхній номер “ЦА 7777777”, а яка комбінація може бути кращою? Нічим іншим банкнота не виділяється. Вона випущена у 2014 році, та має підпис ще тодішньої Голови Національного Банку України Валерії Гонтаревої.

Не комбінаціями єдиними

Звісно, у комбінації вглядатися потрібно, адже вигідно можна продати номер “1234567”, “7654321”, сім одиничок, двійок, чи будь-що інше, що привертає увагою своєю ексклюзивністю. Та крім цього, нумізмати охоче купують й купюри з іншими особливостями.

Наприклад, один з лотів за який хочуть 30 000 грн, це набір з шістьох купюр випущених у 2011 році, які жодного разу не були в обігу. Або ж дві купюри з дзеркальним номером. Тобто варіацій багато, тому просто будьте уважними, і можливо наступного разу, засоби масової інформації писатимуть саме про вас, та ваш унікальний лот.