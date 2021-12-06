Тариф на доставку газа вырастет: сколько придется платить в 2022 году

До 25 декабря 2021 года стоимость распределения газа существенно увеличится. На окончательную стоимость услуги влияет тариф для облгаза и количество топлива, которое использовал потребитель.





По предварительным расчетам операторов ГРС (газораспределительных систем) стоимость может увеличиться в 3 раза. Будет ли подорожание и сколько заплатим в 2022 году, читайте в нашем материале.

Как изменится стоимость распределения газа

Тариф считают по специальной формуле НКРЭКУ. Для определения стоимости, расходы на распределение делят на объем распределения. Облгазы передают расчет в НКРЭКУ. Комиссия проверяет обоснованность таких цифр и утверждает их или отправляет на доработку.

С 2022 года стоимость распределения газа может вырасти с 1,44 до 4,14 грн. за кубометр. Операторы ГРС планируют поднять тариф минимум на 100%. Но особенно «порадуют» такие ГРС:

Харьковгаз повысит тариф на 300%, то есть до 5,37 грн/куб;

Уманьгаз – 400%, до 8,91 за куб;

Одессагаз на 438%, до 4,52 за куб;

Луганскгаз на 443%, транспортировка кубометра газа обойдется в 8,41 грн.

Причина повышения тарифов

Рост тарифов объясняют подорожанием газа. Точнее, тем, что для транспортировки тоже используется газ, хоть и технический. Получается, что для доставки газа населению используется технический газ, который закупают облгазы на свои потребности. А бизнес вынужден покупать его по рыночным ценам. Это стало причиной того, что ГРС включили его в стоимость по цене около 30 тыс. грн. за 1000 кубометров.

Нафтогаз просто переносит свои просчеты на плечи потребителей. Операторы ГРС пересчитали по принятой НКРЭКУ формуле, но учли самую высокую стоимость технического газа. А между прочим он составляет до 40% трат на транспортировку.

К чему приведет повышение тарифа на распределение газа

Резкое повышение стоимости транспортировки газа нанесет удар обычным пользователям, которые используют голубое топливо для отопления. Также подорожание отобразится на местных бюджетах и теплокоммунэнерго, на которые возлагается ответственность за сохранение тарифов на отопление и горячую воду. Повышение тарифов приведет к дополнительным убыткам, а значит, что стоимость коммуналки снова увеличится.

Ассоциация городов Украины уже обратилась к премьер-министру и НКРЭКУ, чтобы они урегулировали вопрос со стоимостью транспортировки. Если власти этого не сделают, то повышение стоимость транспортировки ударит по карману каждого украинца.

Что говорят в НКРЭКУ

По словам члена НКРЭКУ, «Нафтогаз» предлагает операторам ГРС сниженную стоимость технического газа, всего по 7,8 грн. за куб, а не по 30, которые включили в расчет ГРС, В этому году стоимость технического газа составляет 6 грн. за куб. То есть транспортировка газа для населения не должна сильно измениться. В НКРЭКУ уверяют, что тарифы изменятся незначительно.

Узнать реальную ситуацию мы сможем только 25 декабря. А вот платить по новому тарифу будем аж в феврале 2022 года. Стоимость транспортировки сохранится до декабря 2022 года.