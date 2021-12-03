Омікроном занедужають всі: вакциновані люди, ті що перехворіли Дельтою та здорові люди

У ПАР виявили новий варіант (термін «штам» відноситься тільки до живих організмів, наприклад, до бактерій, у вірусів є ознаки живих організмів, але вони такими не є) коронавірусної інфекції. Його назвали Омікрон. Про новий ковід поки відомо небагато. Мутував він в людині з ВІЛ інфекцією. Вчені поки активно досліджують небезпеку, інформації дуже мало.





Що відомо про Омікрон?

COVID Омікрон відрізняється за структурою від своїх попередників. Поки незрозуміло, захищають від нього щеплення, які сьогодні роблять чи ні. Вчені з’ясували, що новим варіантом вірусу можуть інфікуватися ті, хто вже вилікувався від дельти та гонконзького варіанту коронавірусу.

Також вчені розповіли, що Омікрон може бути набагато заразніший. Вже є випадки виявлення нової хвороби у Великобританії, Німеччині, Канаді та інших країнах. Також у ВООЗ поки нічого не говорять про нову хвилю хвороби.

Вірусологи заявляють, новий варіант COVID-19 більш стійкий до медикаментів. Він дуже відрізняється за структурою від попередників. Багатьох мутацій вчені не очікували побачити під мікроскопом, як, наприклад, інша будова спайк білків.

На відміну від Дельти в Омікрона трохи інші симптоми, а саме:

біль у м’язах;

слабкість;

кашель.

Що цікаво, високої температури може і не бути. Також нюх не завжди пропадає. Але ПЛР тести виявляють вірус. Та й в ПАР його виявили абсолютно випадково. Зараз невідомо, як давно він мутував і поширюється.

Повинно пройти пару місяців, перш ніж вчені дадуть якісь правдиві дані. Поки немає жодного випадку смерті від нової хвороби. Взагалі нічого немає, тому потрібен час, щоб зрозуміти на скільки великі масштаби загрози життю людства.