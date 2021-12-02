В Одесі арештували хакера, який продавав персональні дані українців через інтернет

Навіть, якщо ви нікому не розголошували свої особисті данні, їх все одно можуть знайти в інтернеті. Хакери щоденно «ламають» різні сайти та вебархіви, щоб отримати особисті дані громадян. Сьогодні це дуже поширений спосіб заробити грошей. Про те, що таким чином аферисти порушують закон, вони знають, але зупинятися не мають намірів. Річ у тім, що це дуже легкі гроші, тому відмовитись від них надто складно.





Чому та навіщо хакер порушував закон?

Одесит продавав персональні дані українців. Середня вартість однієї бази даних коштувала у нього 1000 доларів. В одній базі були особисті дані громадян (до 1000 людей в одному списку). Клієнтами хакера були інтернет-шахраї. Інформація користувалась шаленим попитом, адже чоловік збирав найцінніші дані, а саме:

ПІП;

№ соціального страхування (якщо є);

Паспортні дані;

Інформацію про кредити та депозити.

Також чоловік продавав дані про клієнтів Нової Пошти та інших сервісів. Виручку отримував на рахунок електронних гаманців та потім виводив їх на банківську картку.

У месенджері Телеграм виявили його переписку із можливими клієнтами. Також знайшли оголошення, де чоловік пропонував купити у нього «свіжу інформацію» про клієнтів різних установ: Приватбанк, Нова Пошта, Державна фіскальна служба та навіть Національна Поліція.

Працював сам, без помічників. Продавав інформацію у даркнеті. Розповів лише, що попит на персональні дані зараз дуже великий. Почав займатися злочинно діяльністю через складне фінансове становище.

При затриманні поліція провела обшук, та виявила безліч доказів протизаконної діяльності одесита. З його квартири були вилучені комп’ютерна техніка, флешки, накопичувачі та декілька смартфонів. Слідчі намагаються дізнатись, хто саме був клієнтами хакера. Зараз зловмисник знаходиться у слідчому ізоляторі. Він може сісти до в’язниці на два роки.