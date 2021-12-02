Прийшов час затягнути паски тугіше, очікується подорожання продуктів харчування

У мережі інтернет вже жартують про інтервальний голод та аскетичний спосіб життя. Річ у тім, що у найближчому майбутньому продукти подорожчають. Новорічний кошик українця зросте у ціні мінімум на 2%. Так відбувається кожного року, перед зимовими святами попит на продукти різко зростає, тому і ціни підскакують.





Прогнози від аналітиків

Експерти розповіли, що подорожчання пов’язане не лише із новорічним ажіотажем. Через подорожчання енергоносіїв зросла вартість на виробництво. Тому ріст цін – це вимушена міра. Чи можуть українці якось вплинути на ціноутворення? Так, для цього не потрібно скуповувати продукти у супермаркетах. До нового року більшість громадян починають робити запаси.

Вже не перший рік після закінчення свят на сміття викидають зіпсовану їжу – все, що не встигли з’їсти, з того, що колись закупили у магазинах. У вартості виросла іноземна валюта. Це значить, що імпорті товари: алкоголь та делікатеси також подорожчають. Чудова альтернатива — товари локальних фермерів. Купуйте українське — закликають економісти.

Також можна утримуватись від акційних пропозицій. Саме вони запускають ланцюгову реакцію, коли громадяни намагаються придбати якомога більше продуктів по акції. У більшості випадків під новорічними акціями приховують звичайний маркетинг.

В першу чергу в ціні зростуть:

Яйця та м’ясо;

Молочна продукція;

Алкоголь;

Делікатеси;

Фрукти та овочі;

Але вже у кінці січня ситуація стабілізується. Втім не варто чекати, що вартість стане нижчою, ніж була декілька років назад. Таких випадків історія ще не знала.