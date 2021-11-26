І до Польщі не треба: кому в Україні платять більше 2000 євро в місяць

В Україні найвищу заробітну плату наразі отримують інформаційні директори. Їхній місячний дохід складає понад 100 тис. грн. Не відстають у своїх заробітках і представники IT-спеціальностей, що отримують не менше 60 тис. грн в місяць.





У порівнянні із середнім доходом українців, що становить 14,8 тис. грн, такі високі заробітки виглядають недосяжною мрією. Однак це реальність. Представникам декількох топових професій зовсім не потрібно їхати за кордон, щоб заробляти більше 2 тис. євро в місяць.

Згідно з даними українських кадрових порталів, найбільший місячний дохід зараз мають такі спеціалісти:

інформаційний директор – понад 100 тис. грн. Контролює роботу інформаційних систем компанії та є представником вищої ланки керівництва;

– понад 100 тис. грн. Контролює роботу інформаційних систем компанії та є представником вищої ланки керівництва; програміст – орієнтовно 65 тис. грн. У великих містах заробітки таких спеціалістів сягають 80 тис. грн. Найбільше цінуються навички програмування на мові C++;

– орієнтовно 65 тис. грн. У великих містах заробітки таких спеціалістів сягають 80 тис. грн. Найбільше цінуються навички програмування на мові C++; медіабайєр – від 45 тис. грн. Займається придбанням рекламних майданчиків, а також розміщенням рекламного контенту в медіапросторі. У столиці може заробляти навіть понад 50 тис. грн;

– від 45 тис. грн. Займається придбанням рекламних майданчиків, а також розміщенням рекламного контенту в медіапросторі. У столиці може заробляти навіть понад 50 тис. грн; національний менеджер – близько 39 тис. грн. Такі спеціалісти керують філіями міжнародних компаній в окремо взятій країні, розвивають та розширюють їх представництва;

– близько 39 тис. грн. Такі спеціалісти керують філіями міжнародних компаній в окремо взятій країні, розвивають та розширюють їх представництва; маркетинговий директор – 37,5 тис. грн. Займається просуванням та популяризацією продукції, керує відділом маркетингу. У Києві та інших містах-мільйонниках на такій посаді можна заробити навіть більше 45 тис. грн в місяць.

Зазначимо, що рейтинг затребуваності спеціалістів в Україні дещо відрізняється від рейтингу зарплат. Зокрема найпопулярнішими серед працедавців зараз є спеціалісти в галузі роздрібної торгівлі. Вакансій для менеджерів з продажу на ринку зараз понад 32 тисячі.

Другою за популярністю є галузь транспорту та логістики. Спеціалістів у цій сфері шукають 24 тисячі працедавців. Замикає трійку лідерів галузь будівництва. На популярних кадрових порталах зараз близько 18 тисяч пропозицій для прорабів, мулярів, плиточників та покрівельників.