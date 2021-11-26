И в Польшу не нужно: кому в Украине платят больше 2000 евро в месяц

В Украине самую высокую заработную плату получают информационные директора. Их месячный доход составляет более 100 тыс. грн. Не отстают в своих заработках и представители IT-специальностей, получающие не менее 60 тыс. грн. в месяц.





По сравнению со средним доходом украинцев, который сейчас составляет 14,8 тыс. грн, такие высокие заработки выглядят недостижимой мечтой. Однако это реальность. Представителям нескольких топовых профессий совсем не нужно уезжать за границу, чтобы зарабатывать более 2 тыс. евро в месяц.

Согласно данным украинских кадровых порталов, наибольший месячный доход сейчас имеют следующие специалисты:

информационный директор – более 100 тысяч гривен. Контролирует работу информационных систем в компании, является представителем высшего звена руководства;

– более 100 тысяч гривен. Контролирует работу информационных систем в компании, является представителем высшего звена руководства; программист – ориентировочно 65 тысяч гривен. В больших городах заработки таких специалистов составляют 80 тысяч гривен. Выше всего ценятся навыки программирования на языке C++;

– ориентировочно 65 тысяч гривен. В больших городах заработки таких специалистов составляют 80 тысяч гривен. Выше всего ценятся навыки программирования на языке C++; медиабайер – от 45 тыс. грн. Занимается приобретением рекламных площадок, а также размещением рекламного контента в медиапространстве. В столице может зарабатывать более 50 тыс. грн;

– от 45 тыс. грн. Занимается приобретением рекламных площадок, а также размещением рекламного контента в медиапространстве. В столице может зарабатывать более 50 тыс. грн; национальный менеджер – около 39 тыс. грн. Эти специалисты руководят филиалами международных корпораций в отдельно взятой стране, развивают и расширяют их представительства;

– около 39 тыс. грн. Эти специалисты руководят филиалами международных корпораций в отдельно взятой стране, развивают и расширяют их представительства; маркетинговый директор – 37,5 тыс. грн. Занимается продвижением и популяризацией продукции, руководит отделом маркетинга. В Киеве и других городах-миллионниках в такой должности можно заработать даже более 45 тыс. грн в месяц.

Отметим, что рейтинг востребованности и уровня дохода специалистов в Украине существенно разнятся. В частности, самыми популярными среди работодателей сейчас являются специалисты в области розничной торговли. Вакансий для менеджеров по продаже на рынке сейчас более 32 тысяч.

Второй по популярности стала отрасль транспорта и логистики. Специалистов в этой сфере ищут 24 тысячи работодателей. Замыкает тройку лидеров отрасль строительства. На популярных кадровых порталах сейчас около 18 тысяч предложений для прорабов, каменщиков, плиточников и кровельщиков.