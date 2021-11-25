У клієнтів Ощадбанку зникають гроші і все цілком законно

Про різноманітні шахрайські схеми вже давно всім відомо. Злочинці якимось чином дізнаються про дані банківських карток та крадуть у людей всі гроші. Нерідко крадуть ті гроші, які є кредитним лімітом, тож в результаті жертва автоматично стає ще й боржником.





Однак у повний ступор можна впасти, якщо гроші з картки зникають цілком законно. За послуги, які однозначно прописані десь найдрібнішим шрифтом. Подібне трапилося з клієнтом Ощадбанку, у якого банк зняв понад 700 грн, і звісно ж не збирається їх повертати.

Клієнт банку поділився своєю ситуацією в соціальних мережах

Про даний інцидент стало відомо, коли клієнт Ощадбанку вирішив висвітлити його на загал. Виявляється, чоловік віддав свою картку мамі, щоб жінка могла розраховуватися в магазині безготівково. Попередньо на балансі була 1000 гривень і все б нічого, якби через кілька місяців, чоловік не перевірив випадково баланс помітивши що з рахунку було списано 700 грн. Карткою мама не користувалася і не розраховувалася, тож чоловік запідозрив шахрайські схеми.

Зателефонувавши у Ощадбанк, він вияснив, що гроші списались самим банком за обслуговування неактивного рахунку. Мовляв карткою ніхто не користувався більше року, а за таких умов з картки списуватимуться щомісяця по 100 грн, аж поки баланс не стане нульовим. В мінус при цьому клієнт не піде.

Щоб такого не трапилося потрібно принаймні раз у рік здійснювати транзакцію

Менеджер гарячої лінії пояснила чоловіку, щоб не було цієї комісії потрібно хоч раз у рік поповнити мобільний з картки, чи розрахуватися нею у магазині. Що ж до цих 700 грн. то списані вони були законно і повернути їх неможливо. Чоловік вирішив, що його досвід може бути корисним іншим, тому якщо маєте неактивні рахунки в Ощадбанку переконайтесь, що за їх утримання банк не списує ваші кошти.