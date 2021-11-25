Скандальний законопроєкт: які штрафи для українців зростуть у 10-15 разів?

В уряді вирішили, що українці можуть платити ще більші штрафи, а тим паче якщо не хочуть бути законослухняними. Мовляв, якщо збільшити розмір штрафів у кілька разів, то народ стане більш дисциплінованим і в Україні настане лад. Ну а тим, хто й надалі порушуватиме правила та закони доведеться платити набагато більше – самі винні. Про які саме штрафи йде мова, та скільки держава хоче забрати з наших гаманців? Розповідаємо.





Мова про штрафи за невчасно подану аудиторську та податкову звітності

В уряді вже розглядають новий законопроєкт згідно з яким, за несвоєчасне подання податкових та аудиторських звітностей українці платитимуть у 10, а то й у 15 разів більший штраф. Мова про різноманітні підприємства, організації, ФОПів і самозайнятих, які сплачують податки. При чому розмір штрафу ростиме з геометричною прогресією якщо затримки повторюватимуться у майбутньому. Наприклад, за одне протермінування доведеться сплатити штраф у 10 разів більший від того, який існує зараз. А якщо ситуація повториться, то штраф вже буде у 15 разів вищим, і так далі.

Наразі штраф за несвоєчасну подачу податкових звітностей становить від 85 до 255 грн, а з впровадженням нового законопроєкту він становитиме кілька тисяч гривень.

Збільшились й розміри інших штрафів

З початком пандемії в Україні з’явилося й чимало нових штрафів. Зокрема за відсутність маски у громадських місцях, за відвідування закладів харчування без сертифікату вакцинації (у регіонах де червона зона). Штрафують й водіїв та перевізників. Ці штрафи теж ростуть. Приміром, якщо раніше водіїв штрафували на 17 000 грн, то зараз є випадки де сума штрафу сягає 30 000 грн. Мовляв перевізник порушив правила повторно.