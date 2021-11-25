12 разів підвищуватимуть пенсію у 2022 році: скільки в результаті отримуватимуть українці

Наступний рік стане багатим на пенсійні підвищення. Перераховуватимуть виплати більше десяти разів. Про це вже повідомила Міністр соціальної політики Марина Лазебна. Вона заявляє, що всі заплановані надбавки відбудуться, адже гроші у бюджет вже закладено і нічого не має помішати реалізації запланованих підвищень.





Цілих 12 разів перераховуватимуть виплати. Підвищення відбуватимуться майже щомісяця. Щоправда, глибоко помиляються ті, хто вважає що всі 12 підвищень стосуватимуться абсолютно усіх категорій населення. Насправді кожного торкнеться максимум 3-4 перерахунки, але й це вже дуже навіть непогано.

Кому, коли та скільки дорахують?

Новий 2022 рік почнеться одразу з приємного. Доплату до пенсії дорахують тим, хто постраждав при ліквідації Чорнобильської катастрофи та тим в кого вроджена інвалідність. Наступними стануть особи, які досягли пенсійного віку та мають необхідний стаж. Вони отримають мінімальну пенсію у новому амплуа — 2600 грн. замість 2400.

Далі у квітні та жовтні відбудуться чергові перерахунки прожиткового мінімуму, а як наслідок зарплат та пенсій. Наприкінці в 2022 році мінімальна пенсія має перетнути позначку в 2000 грн., а максимальна перевищуватиме 20 000 грн.

Також у жовтні по 300 грн. надбавки отримають ті пенсіонери, яким виповнилося 70-75 років. Цього року по 400 грн. доплатили тим кому 75+ і по 500 тим кому 85+. В 2022 році, суттєво зросте середня пенсія. З 3000 грн. вона підніметься до 4000 грн. В Пенсійному фонді стверджують, що кількість осіб, які отримають такий розмір виплат щороку росте. У наступному році, це буде майже 40% від загальної кількості пенсіонерів у країні.

Зростуть виплати й для тих, хто втратив годувальників чи близьких родичів у зоні АТО. Претендують на виплату дружини/чоловіки, чи мама/ тато пенсійного віку.