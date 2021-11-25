Украинцы боятся ехать в Польшу: названы основные страхи заробитчан

Известно, что жители нашей страны часто выезжают в Польшу на заработки. Тем не менее, далеко не все так радужно. Названы основные страхи украинских заробитчан. Какие же они — чего именно боятся наши соотечественники?





Страхи заробитчан

Большая часть устроена в Польше легально — или, по крайней мере, об этом свидетельствует статистика. Главный из трех страхов — опасность быть обманутыми, вернувшись домой без заработка. Другие страхи — нелегальное трудоустройство, а также отсутствие возможности продлить пребывание в Польше.

Что касается причин, по которым заробитчане работают за рубежом, то для подавляющего большинства — 80,6% – основным фактором является экономический. Многие едут по польским рабочим визам в Германию, где украинцам платят намного больше.

При этом в Германии украинцы работают нелегально. Ряд работодателей может вообще не платить за работу, удержать последнюю зарплату или же штрафовать за любые мелочи. Многие компании по трудоустройству неправильно оформляют документы и не заботятся о том, чтобы украинцы законно находились в соседней стране. Это может заканчиваться депортацией и штрафами.

Следует отметить, что возможность продлить свое пребывание в Польше зависит от возможности получить так называемую «Карту побыту». Она позволяет работать дольше, чем рабочая виза, однако возможность ее получить связана с правильным оформлением документов. Если документы будут оформлены неправильно, украинцы не смогут получить заветную «Карту побыту».

Как мы писали ранее, в текущем году заробитчане из Украины начали зарабатывать в Польше примерно на двести злотых, или тысячу четыреста гривен, больше. Также возросли зарплаты и в Чехии, а также выросло количество вакансий для украинских граждан.

Известно, что несмотря на определенные экономические трудности, вызванные глобальной пандемией COVID-19, зарплата будет понемногу увеличиваться во всех странах Европы. Как правило, она возрастает либо на процент роста экономики, либо же на определенную сумму, выбранную правительством.