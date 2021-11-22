Некоторым женщинам хотят увеличить пенсию в 2022 году

В 2022 году будет дважды повышаться минимальная зарплата и пенсия. Кроме того, некоторые категории граждан будут получать еще и дополнительную выплату от государства. В первую очередь речь о многодетных мамах.





Женщины в отличие от мужчин вынуждены ставить на паузу работу минимум на 2-3 года, в момент беременности и декретного отпуска. Некоторые остаются дома не три, а целых 6 лет. Такая возможность предусмотрена для тех мам, у которых дети часто болеют, а ухаживать за ними больше некому. Ну а если женщина рожает второго, третьего или пятого ребенка, то ее декретный отпуск растягивается на многие годы. Стаж при этом считается, правда, только при условии, что женщина получает помощь на ребенка от государства.

К сожалению пенсия в таком случае предусмотрена не большая, но государство делает все возможное, чтобы женщины могли заработать на лучшую социальную помощь.

Для многодетных мам предусмотрены определенные привилегии

Следовательно, выходить на пенсию многодетные мамы могут уже в 50 лет, при наличии 15 лет стажа. Это касается тех мам, которые родили и воспитали до 8-летнего возраста минимум 5 детей. Также тех, у кого у детей есть врожденная инвалидность.

Кроме этого, на каждого несовершеннолетнего ребенка будут дочислять по 150 грн до пенсии, пока дети не достигнут совершеннолетия. На аналогичные привилегии могут рассчитывать и мужчины, самостоятельно воспитывающие детей.

Кроме этого, в 2022 году возрастут пенсии и у других категорий граждан. В частности, повышения коснутся военнослужащих, судей, а еще возрастную категорию 70-75 лет. Им в октябре досчитают по 300 грн, которые будут выплачиваться на постоянной основе.