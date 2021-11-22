Деяким жінкам хочуть збільшити пенсію в 2022 році

У 2022 році двічі підвищуватиметься мінімальна зарплата та пенсія. Та крім цього, деякі категорії громадян отримуватимуть ще й додаткову виплату від держави. В першу чергу мова про багатодітних мам.





Жінки на відміну від чоловіків, змушені ставити на паузу роботу мінімум на 2-3 роки, в момент вагітності та декретної відпустки. Дехто, залишається вдома не три, а цілих 6 років. Така можливість передбачена для тих мам, у котрих діти часто хворіють, а доглядати за ними більше нікому. Якщо жінка народжує другу, третю чи п’яту дитину, то її декретна відпустка розтягується на багато років. Стаж при цьому рахується, щоправда лише за умови, що жінка отримує допомогу на дитину від держави.

На жаль пенсія у такому випадку передбачена невелика, але держава робить все можливе, щоб жінки таки мали змогу заробити на кращу соціальну допомогу.

Для багатодітних мам передбачені певні привілеї

Відтак, виходити на пенсію багатодітні мами можуть вже у 50 років, за наявності 15 років стажу. Це стосується тих мам, які народили та виховали до 8-річного віку мінімум 5-ох дітей. Також тих, у кого діти мають вроджену інвалідність.

Крім цього, на кожну неповнолітню дитину дораховуватимуть по 150 грн. до пенсії, аж поки діти не досягнуть повноліття. На аналогічні привілеї можуть розраховувати й чоловіки, які самостійно виховують дітей.

Крім цього, у 2022 зростуть пенсії й інших категорій громадян. Зокрема підвищення торкнуться військовослужбовців, суддів, а ще вікову категорію 70-75 років. Їм у жовтні дорахують по 300 грн., які виплачуватимуться на постійній основі.