Синоптики обіцяють -30: з’явився несподіваний прогноз на зиму
Раніше ми наводили інтерв’ю Миколи Кульбіди, провідного синоптика нашої країни, про те, що взимку можливі аномальні заморозки до мінус тридцяти градусів. Проте не всі його колеги згодні з таким прогнозом. Так, Вазіра Муртазінова, завідувач відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН, вважає, що Кульбіда помилився у своїх розрахунках.
Мінус 30 – це занадто?
За словами Муртазінової, вона не знає, на основі яких даних головний синоптик збудував свій прогноз. Вона також додала, що у сучасній науковій метеорології прийнято ґрунтувати такі висновки на побудованих фахівцями моделях та на їхніх наукових працях. Нічого з цього Кульбіда не зробив, що є порушенням наукової етики.
Муртазінова вважає, що Кульбіда зараз є скоріше держслужбовцем, а не синоптиком. Безпосередньо він не пов’язаний з прогнозами погоди вже дуже давно, його посада більш адміністративна. Також Укргідрометцентр довгострокових прогнозів не робить — що далі, то складніше передбачати зміни погоди, бо не можна врахувати всі можливі процеси в атмосфері Землі.
Щодо конкретних прогнозів, то Муртазінова вважає, що максимально низькі температури, з якими зіткнуться українці цієї зими, становлять мінус двадцять градусів. Найхолоднішим періодом стане перша половина січня. Грудень буде порівняно теплим – у межах кліматичної норми для нашої країни.
Як ми писали раніше, протягом наступних ста років клімат в Україні значно зміниться. Він стане набагато жаркішим. У південних широтах зими не буде зовсім, у середніх, швидше за все, також. Зміни клімату в нашій країні почалися у вісімдесятих роках і продовжуються досі. За минулі декілька років середньорічна температура підвищилася на півтора градуси. Якщо говорити про конкретні місяці, то найсильніше вона зросла у січні та лютому — на 2-2,5 градуси.
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